Het identiteitsplatform voor appbouwers Auth0 heeft Jennifer Ceran benoemd als directielid. De CFO van Smartsheet kan bogen op ruim dertig jaar ervaring met technologie en SaaS.

Bij Smartsheet, een SaaS-platform voor de uitvoering van werk, staat 'brancheveteraan' Ceran aan het hoofd van alle inspanningen op het gebied van finance, inkoop, IT, facilitair/vastgoed en operational excellence. In april 2018 hielp ze mee aan de beursintroductie van het bedrijf. Ze wordt nu tevens voorzitter van de auditcommissie van Auth0.

Naast Ceran voegt Auth0 drie andere VP's toe aan het managementteam. Holly Files is Senior Vice President Customer Success. In deze rol werkt zij aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de klant. Hiervoor was Files General Vice President Customer Success bij New Relic. Cassio Sampaio is Vice President Product en Ken Oestreich wordt Vice President Product Marketing van Auth0.

