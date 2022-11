Belgen kunnen zich vanaf vandaag aanmelden bij online overheidsdiensten met de splinternieuwe authenticatie-app myID.be. Het alternatief voor Itsme is een ontwikkeling van U2U Consult, een Belgische specialist in authenticatie- en toegangsbeheer.

Na het populaire Itsme is myID.be de tweede digitale sleutel in ons land die wordt aangeboden door een Belgische privépartner. Na een grondige analyse en in overleg met verschillende instanties, werd de oplossing zopas goedgekeurd door de FOD voor Beleid en Ondersteuning (BOSA). Daarmee is myID.be nu officieel erkend als digitale sleutel op de Federale Authenticatiedienst (FAS).

Monopolie doorbroken

'Voortaan kunnen burgers dus kiezen voor de authenticatietool die ze het liefst gebruiken, en wordt hiermee het feitelijke Itsme-monopolie doorbroken', aldus de ontwikkelaar van myID.be in een persbericht. Volgens Erik Van Mileghem, CEO van U2U Consult, werd het 'hoog tijd' voor een tweede betrouwbare partner op de Belgische authenticatiemarkt. 'Zo komt er een einde aan de risico's verbonden aan een monopolie', stelt hij.

Burgers kunnen de myID.be-app vanaf vandaag downloaden via de App Store van Apple of Google Play Store. Vervolgens dienen ze zich eenmalig te registreren met hun eID op de website www.myid.be. Daarna kunnen ze inloggen via een QR-code die ze inscannen, en wordt hen gevraagd om een vijfcijferige pincode in te geven. Zo kunnen ze zich identificeren en krijgen ze toegang tot de gewenste particuliere of openbare dienst.

