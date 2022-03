De zoekmachine van Microsoft is de enige buitenlandse die nog werkt in China. De techgigant werd gevraagd om zeven dagen lang geen automatische suggesties te leveren.

Het is de tweede keer in vier maanden dat Bing gevraagd wordt om zogeheten autosuggesties af te zetten. De stap kadert in een bredere poging van overheidswege om strenger op te treden tegen techbedrijven, schrijft nieuwsagentschap Reuters.

Het gebrek aan autosuggesties werd zaterdag door Chinese internetgebruikers opgemerkt. Bing houdt het er in een mededeling bij dat het zich aanpast aan de regels van het land. Het is niet helemaal duidelijk waarom dat land momenteel vraag om autosuggesties uit te zetten.

