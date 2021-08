China heeft een nieuwe datawet aangenomen die, volgens de overheid, persoonlijke gegevens van gebruikers beter moet beschermen.

De wet schrijft onder meer voor hoe techbedrijven met die gegevens moeten omgaan. De wet gaat op 1 november in en bevat enkele voorzieningen die aan de GDPR doen denken. Bedrijven moeten onder meer toestemming van gebruikers krijgen voor ze persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, en krijgen ook voorgeschreven hoe ze die data moeten beschermen wanneer ze buiten de Chinese grenzen worden vervoerd. Techbedrijven die gegevens van mensen beheren, moeten ook een toegewijde data protection officer in dienst hebben, en geregeld audits uitvoeren.

Daarnaast mag er ook alleen data worden verzameld wanneer daar een duidelijk doel voor is, en moeten bedrijven het minimum aan data verzamelen die nodig is om hun apps en dergelijke te laten werken. De wet bevat overigens ook enkele extra's, zoals de toevoeging dat bij het overlijden van de gebruiker, de controle over de data naar diens familie gaat. Die kunnen vervolgens bijvoorbeeld toestemming intrekken om gegevens te gebruiken.

De voorbije maanden heeft de Chinese overheid de controle over grote techbedrijven in het land stevig opgevoerd. De Cybercrime divisie van de overheid startte dit jaar onder meer onderzoeken naar taxi-app DiDi, TikTok en Baidu, voor het breken van bestaande dataregels.

