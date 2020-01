De computervirusbestrijder Avast zal het surfgedrag van zijn gebruikers niet langer doorverkopen aan commerciële partijen. De afdeling die daarvoor verantwoordelijk was, wordt opgedoekt. Op de site van het Tsjechische bedrijf biedt topman Ondrej Vlcek excuses aan.

De techsites Motherboard en PCMag onthulden de praktijken van Avast. De antivirus verzamelde "elke zoekopdracht, elke klik en elke aankoop op elke site". De antivirussoftware hield bij welke sites mensen bezochten, hoe ze over de sites bewogen, welke locaties ze opzochten in Google Maps, welke pagina's ze bekeken op LinkedIn en welke filmpjes ze bekeken op YouTube, Facebook en Instagram. Avast hield tot op de milliseconde nauwkeurig bij hoe laat iemand op een link klikte. Het was zelfs mogelijk om te zien welke porno mensen bekeken, en waar ze op zochten om daar terecht te komen. De data kwamen terecht bij bedrijven als Google, Microsoft en Pepsi. Voor de marketingafdelingen van zulke bedrijven zijn de gegevens goud waard.

Het verzamelen gebeurde in alle stilte, via dochterbedrijf Jumpshot. De gegevens waren in principe anoniem, maar het was volgens de onderzoekers mogelijk om de identiteit van mensen te achterhalen.

Avast zegt dat Jumpshot zich altijd aan de wet heeft gehouden, maar dat het verzamelen van zulke gegevens niet past bij de kerntaak van het bedrijf. Vlcek: "Het enige doel van Avast is om de wereld een veiliger plek te maken. Alles in het bedrijf moet zich richten op die poolster."

