De recente licentiewijzigingen van Microsoft leiden tot kritiek van concurrenten Amazon Web Services (AWS) en Google. De twee partijen stellen dat de wijzigingen de concurrentie op de markt schaden en oneerlijk zijn voor klanten.

Microsoft kondigde de licentiewijzigingen vorige week aan op zijn EU Policy Blog. De aanpassingen moeten het volgens het bedrijf eenvoudiger maken om workloads en licenties naar de clouds van partners te brengen. Ze zorgen er onder meer voor dat klanten met een Microsoft Software Assurance-onderhoudsprogramma of abonnementslicenties deze licenties kunnen gebruiken om Microsoft-software te installeren op de infrastructuur van eender welke outsourcer.

'Schaadt de concurrentie'

Amazon Web Services (AWS) en Google stellen echter dat de licentiewijzigingen de concurrentie op de markt schaden en consumenten ervan weerhouden de overstap te maken naar een andere cloud service provider. De techreuzen wijzen erop dat zogeheten listed providers worden uitgesloten. Deze groep omvat onder meer de grootste concurrenten van Microsoft, zoals AWS, Google en Alibaba.

Ook Microsofts eigen Azure-cloudcomputingplatform staat op de lijst. AWS en Google stellen dat Microsoft zijn klanten op die manier binnen het eigen partnernetwerk wil houden. 'Microsoft voert nu nog meer beperkingen in, in een oneerlijke poging om de concurrentie te beperken (...) in plaats van naar zijn klanten te luisteren en eerlijke softwarelicenties in de cloud voor iedereen te herstellen', zegt een woordvoerder van AWS tegen persagentschap Reuters.

'Geen contractuele lock-ins'

Ook Marcus Jadotte, VP for Government Affairs & Policy bij Google Cloud, reageerde op de aangekondigde wijzigingen. Hij schrijft onder meer: 'De belofte van de cloud is een flexibel computergebruik zonder contractuele lock-ins. Klanten moeten vrij kunnen bewegen op verschillende platforms en de technologie kunnen kiezen die het beste voor hen werkt, in plaats van wat het beste werkt voor Microsoft'.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

