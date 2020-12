LoQutus, Ground lion en Elegio gaan voortaan verder onder de vlag AXI. AXI nam die drie IT-bedrijven twee jaar geleden over.

Het Belgisch-Nederlandse AXI heroriënteert zich. Dat betekent dat de namen Elegio, Ground lion en LoQutus definitief begraven worden. De vier bedrijven maken sinds 2018 deel uit van dezelfde groep en gaan voortaan gezamenlijk verder onder de naam AXI.

"Door onze krachten te bundelen, kunnen we onze klanten beter bedienen en hoogkwalitatieve producten en services aanbieden. We vergroten onze voetafdruk in de basissectoren van AXI: overheid, zorg, retail en TSI", aldus Paul Peeters, CEO bij AXI sinds november 2018.

AXI telt in totaal een 400-tal medewerkers, en bedient naar eigen zeggen meer dan 400 klanten in België en Nederland. Naast het hoofdkantoor in Willebroek, zijn er vestigingen in Gent, Waver en Breda.

