De topman van LG, Kwon Bong-seok, heeft in een bericht aan zijn werknemers gehint dat er een 'grote verandering' zou plaatsvinden binnen de smartphoneafdeling. Volgens ingewijden kan dat betekenen dat LG op termijn wil stoppen met mobiele telefoons. Deze tak van LG Electronics leed over de afgelopen vijf jaar een verlies van 4,5 miljard dollar.

'Los van welke verandering dan ook binnen onze smartphonebusiness, blijven alle banen behouden', schreef Kwon in zijn bericht aan het personeel. Dat meldt het nieuwsmedium The Korea Herald. Door de enorme concurrentie in de markt voor mobiele apparaten, zou LG de tijd rijp achten om een rationele beslissing te nemen. Het bedrijf houdt daarbij naar verluidt rekening met alle scenario's, zoals de smartphonetak inkrimpen, stoppen of verkopen.

Oprolbare telefoon

Het einde van de smartphonetak zou betekenen dat zo'n zestig procent van de werknemers naar andere afdelingen moet worden overgeplaatst. Een dergelijke strategie zou niet geheel onverwacht komen: het aandeel van LG in de smartphonemarkt is de voorbije jaren sterk gedaald en de afdeling draait een miljardenverlies.

Lees ook: LG toont filmpje van oprolbare telefoon

Aan de andere kant brengt de Zuid-Koreaanse techreus regelmatig hele opvallende smartphones op de markt. Zo zijn er modellen met een openklappend scherm, heeft de LG Wing een opvallend tweede display dat kan kantelen, en deed LG begin dit jaar nog een spectaculaire aankondiging van een smartphone met een oprolbaar scherm. Of de introductie daarvan nu wordt uitgesteld, is niet bekend.

'Los van welke verandering dan ook binnen onze smartphonebusiness, blijven alle banen behouden', schreef Kwon in zijn bericht aan het personeel. Dat meldt het nieuwsmedium The Korea Herald. Door de enorme concurrentie in de markt voor mobiele apparaten, zou LG de tijd rijp achten om een rationele beslissing te nemen. Het bedrijf houdt daarbij naar verluidt rekening met alle scenario's, zoals de smartphonetak inkrimpen, stoppen of verkopen.Het einde van de smartphonetak zou betekenen dat zo'n zestig procent van de werknemers naar andere afdelingen moet worden overgeplaatst. Een dergelijke strategie zou niet geheel onverwacht komen: het aandeel van LG in de smartphonemarkt is de voorbije jaren sterk gedaald en de afdeling draait een miljardenverlies.Aan de andere kant brengt de Zuid-Koreaanse techreus regelmatig hele opvallende smartphones op de markt. Zo zijn er modellen met een openklappend scherm, heeft de LG Wing een opvallend tweede display dat kan kantelen, en deed LG begin dit jaar nog een spectaculaire aankondiging van een smartphone met een oprolbaar scherm. Of de introductie daarvan nu wordt uitgesteld, is niet bekend.