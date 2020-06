Arm-technologie stijgt in populariteit, ook aan de opslagkant. Een start-up uit het Verenigd Koninkrijk claimt de eerste volledige Arm-architectuur voor een serverblade.

"De on-premises markt voor opslag is 85 miljard dollar waard, maar is de voorbije jaren niet erg veranderd", legt Tony Craythorn, CEO van Bamboo uit in een online persconferentie waar Data News bij was. "De architectuur is al sinds de jaren tachtig grotendeels hetzelfde, de toestellen worden gewoon groter en krijgen meer rekenkracht. Maar dat betekent ook dat er meer energie wordt gebruikt door datacenters."

Bamboo Systems, met hoofdkwartier in Cambridge in het Verenigd Koninkrijk, werd in 2015 opgericht als Kaleao door enkele experten in HPC en ARM-technologie. In 2019 kreeg het zijn herlancering als Bamboo. Vorige week werd de eerste server op de markt gebracht.

De oplossing waar Bamboo mee komt is misschien te voorspellen aan de achtergrond van zijn medewerkers: Arm-architectuur. Waar de grote meerderheid van opslag nu nog op Intel-technologie draait, beleven Arm-chips de laatste tijd een beetje een hausse in populariteit. Zo zou Apple zijn zelf te bouwen processoren op de architectuur baseren, en duiken de chips op in alles van netwerktoestellen tot drones en supercomputers. Volgens de aanhangers, waaronder uiteraard Craythorn, zijn ze efficiënter dan veel Intel-gebaseerde chips. De chips zijn dan ook ontworpen met lichte toestellen als smartphones in het achterhoofd.

Bamboo Systems is niet de eerste om Arm-processoren te gebruiken in zijn servers voor het datacenter. Onder meer HPE en Lenovo bieden gelijkaardige aan. Craythorne beweert wel dat zijn bedrijf het eerste is om echt de hele architectuur van het toestel daarop af te stemmen. Dat zorgt er volgens het bedrijf voor dat zijn opslagservers zuiniger en goedkoper zijn dan vergelijkbare servers met x86 chiptechnologie, en minder plaats innemen.

Craythorn claimt dat zijn servers de helft kosten van een legacy server, en 75% van de energie verbruiken, terwijl ze 80% van de ruimte in een 'rack' innemen. Een deel van die energiebesparing komt van de architectuur, die Bamboo Systems heel thematisch PANDA heeft gedoopt, naar Parallel Arm Node Designed Architecture. Die is geoptimaliseerd voor microservices, zodat de servers goed zouden moeten werken voor zware workloads, Kubernetes-applicaties en edge computing. Daarnaast voerde het bedrijf ook enkele aanpassingen uit om zijn server zuiniger en relevanter te maken voor hedendaagse tijden. Zo verwijdert Bamboo een reeks poorten die het overtollig vindt, waaronder de seriële poort voor bijvoorbeeld een dotmatrixprinter.

Een B1000N blade © Bamboo

Het eerste product waar het bedrijf mee uitkomt is de B1000N-serie, die gebruikt maakt van NXP Arm-chips. Een blade in deze serie bestaat uit vier aparte servers, elk voorzien van 16 Arm Cortex-A72 processoren met tot 64GB aan DDR4 ECC DRAM, twee netwerkinterfaces van 10 Gbps en een geïntegreerde PCIe NVMe drive tot 8 TB . Elk van deze servers kan Linux of andere besturingssystemen draaien. Zo'n blade kost een tienduizend dollar en komt in het derde kwartaal op de markt in Europa en de VS. Uiteraard kunnen meerdere van deze blades in het datacenter aan elkaar worden gelinkt in een cluster.

