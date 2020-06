De Fugaku-supercomputer die door het Japanse Riken-instituut in gebruik is genomen, is meteen de snelste ter wereld. Het is voor het eerst dat een systeem met ARM-processoren bovenaan de lijst staat.

De Fugaku supercomputer is gebouwd met A64FX-processors van Fujitsu en heeft 7,3 miljoen ARM-cores aan boord. Daarmee haalt het 512 petaflops. Die snelheid plaats de computer meteen bovenaan de top 500 van de krachtigste supercomputers ter wereld. Het systeem stoot daarmee de Amerikaanse Summit van de troon. Die supercomputer, opgebouwd uit IBM Power9-cpu's met Nvidia GV100-accelerators, haalt tot 200 petaflops. De Fugaku computer verbruikt wel drie keer zoveel stroom als de Summit.

Bedoeling van de supercomputer Japan is om rekenwerk te doen voor onderzoek, onder meer naar covid-19. Het systeem zou oorspronkelijk in 2021 ingehuldigd worden, maar door de coronacrisis is die datum vervroegd.

Het is de eerste keer dat er een ARM-systeem bovenaan de lijst staat. De meeste supercomputers worden nu gebouwd met x86-microprocessors, gebaseerd op architectuur van Intel. Enkele supercomputers die gepland zijn voor volgend jaar, en die nog sneller zijn dan Fugaku, gebruiken dat Intel-systeem ook. ARM-architectuur beleeft momenteel wel een hausse in populariteit, nu ook Apple besloten heeft zijn chips daarop te baseren.

De Fugaku supercomputer is gebouwd met A64FX-processors van Fujitsu en heeft 7,3 miljoen ARM-cores aan boord. Daarmee haalt het 512 petaflops. Die snelheid plaats de computer meteen bovenaan de top 500 van de krachtigste supercomputers ter wereld. Het systeem stoot daarmee de Amerikaanse Summit van de troon. Die supercomputer, opgebouwd uit IBM Power9-cpu's met Nvidia GV100-accelerators, haalt tot 200 petaflops. De Fugaku computer verbruikt wel drie keer zoveel stroom als de Summit.Bedoeling van de supercomputer Japan is om rekenwerk te doen voor onderzoek, onder meer naar covid-19. Het systeem zou oorspronkelijk in 2021 ingehuldigd worden, maar door de coronacrisis is die datum vervroegd. Het is de eerste keer dat er een ARM-systeem bovenaan de lijst staat. De meeste supercomputers worden nu gebouwd met x86-microprocessors, gebaseerd op architectuur van Intel. Enkele supercomputers die gepland zijn voor volgend jaar, en die nog sneller zijn dan Fugaku, gebruiken dat Intel-systeem ook. ARM-architectuur beleeft momenteel wel een hausse in populariteit, nu ook Apple besloten heeft zijn chips daarop te baseren.