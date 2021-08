De keuze van OnlyFans om expliciet seksueel materiaal te verbieden komt er onder druk van verschillende banken. Volgens de CEO van het bedrijf werden transacties soms standaard geweigerd.

Oprichter en CEO Tim Stokely wijst in een gesprek met de Financial Times naar de banken als hoofdreden voor de koerswijziging van OnlyFans. 'We hadden geen keuze in de aanpassing van ons beleid en het korte antwoord (waarom) is banken.'

Volgens Stokely weigerden verschillende banken hun diensten omwille van de reputationele risico's door zich te linken aan OnlyFans. Hij noemt daarbij expliciet Bank of New York Mellon, Metro Bank en JPMorgan Chase. Die eerste zou zelfs elke transactie naar OnlyFans hebben gemarkeerd en geweigerd. Metro Bank zou in 2019 zelfs de rekeningen van OnlyFans hebben afgesloten na een korte waarschuwing vooraf.

Dat ook de rechtstreekse financiële dienstverleners moeilijk doen, maakt het voor sites als OnlyFans lastig om inkomsten te krijgen, maar ook om die inkomsten door te storen aan artiesten die hun geld verdienen via het platform. Zo zegt Stokely dat JPMorgan Change 'zeer agressief' is in het afsluiten van rekeningen van sekswerkers of bedrijven die sekswerkers ondersteunen.

Wel bloot, maar niet te dichtbij

Bij de bekendmaking van de koerswijziging klonk het al dat betaalpartners van het bedrijf de aanleiding waren voor de maatregel. Zo hanteert Mastercard vanaf oktober nieuwe regels die identiteits- en leeftijdscontrole eisen van personen waarvan erotisch materiaal wordt verhandeld. Maar ook investeerders zouden het lastig hebben met het pornografisch imago van de site.

Onder het nieuwe beleid moet niet alleen nieuw materiaal zediger zijn. Ook eerdere video's en foto's moeten offline worden gehaald tegen oktober. Vanaf dan mag er niets meer op de site wat verwijst naar echte of gesimuleerde seks, masturbatie of seksgerelateerde lichaamssappen. Naakt blijft wel toegestaan, maar inzoomen op lichaamsdelen zal niet altijd worden getolereerd.

