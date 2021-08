Het platform dat vooral bekend werd met expliciet naakt, gaat dat vanaf oktober weren. Het bedrijf doet dat om betaalpartners te sussen en investeerders te overtuigen.

OnlyFans bestaat sinds 2016 en is een plaats waar mensen video's of foto's kunnen delen met abonnees die daar maandelijks voor betalen. Elke aanbieder heeft zijn of haar eigen abonnementsformule waarbij OnlyFans twintig procent van dat bedrag houdt.

Officieel is de site er voor iedereen die iets waardevols te delen heeft, van fitnessinstructeerders tot beroemdheden die een kijk achter de schermen van hun leven bieden. Maar in praktijk is OnlyFans vooral bekend als plek waar zowel amateurs als professionals naakt of zeer expliciet erotisch materiaal delen. Tijdens de coronacrisis werd het voor sommige erotische artiesten ook een alternatieve bron van inkomsten.

Maar daar stopt de site binnenkort deels mee. Naaktfoto's en video's zijn nog wel welkom als ze in het beleid passen, maar verder dan dat mag het niet gaan. Wat er met expliciete beelden gebeurt die voor oktober zijn verschenen is niet duidelijk.

'Om ons platform op lange termijn duurzaam te houden en een inclusieve community van creators en fans te blijven hosten, moeten we onze inhoudsrichtlijnen laten evolueren,' zegt OnlyFans in een reactie aan Bloomberg.

Banken en investeerders

OnlyFans wil zich al een tijdje verbreden en minder focussen op aanbieders die seksueel getint materiaal posten, maar die laatste groep is wel de trekker voor de site. De reden van de maatregelen ligt dan ook extern.

Zo zouden banken en betaalpartners van het bedrijf druk leggen op OnlyFans om minder seksueel expliciet te zijn. Maar het voornaamste obstakel lijkt de zoektocht naar een investeerder.

7 miljoen betalende gebruikers

Zo wist Axios van een bron dicht bij het bedrijf dat OnlyFans moeite heeft met een investeerder te vinden. Sommigen weigeren de facto omdat er pornografisch materiaal op de site staat. Anderen die dat nog kunnen aanvaarden, vrezen dan weer dat zo'n investering zal afstralen op hun imago en de merken van die investeerder. Of anders gezegd: seks verkoopt, maar er mee uitpakken mag niet.

Dat OnlyFans goed draait is duidelijk. De site telt 130 miljoen gebruikers, maar Axios kon ook enkele financiële details inkijken die OnlyFans enkele maanden geleden met mogelijke investeerders deelde.

Zo betaalde de site 3,2 miljard dollar uit aan content makers en zijn er zeven miljoen betalende abonnees. De helft van de omzet van het bedrijf komt uit die abonnementen, dertig procent komt uit betalende chatberichten. De rest komt uit fooien, streams en andere zaken. Doorgaans houdt OnlyFans twintig procent van wat bezoekers uitgeven op de site.

Schrik voor minderjarigen

Wat bij financiële partners mogelijk meespeelt is de schrik om gelinkt te worden met minderjarigen die hun weg vinden naar de site. Zo onthulde de BBC in mei nog dat er minderjarigen op de site beelden aanboden. OnlyFans zelf zei dat zo'n gevallen zeldzaam zijn.

OnlyFans is expliciet 18+ en wie zichzelf wil registreren moet wel degelijk een aantal controleposten voorbij. Zo moet je alleen al om lid te worden je kredietkaart en een scan van een identiteitsbewijs voorleggen. Dat zijn zaken die technisch te omzeilen zijn, maar het is niet zo dat je met een paar kliks een account hebt.

Wat mogelijk meespeelt is de recente heisa rond Pornhub, dat wel jarenlang amper maatregelen nam tegen materiaal van minderjarigen, verkrachtingen en ander illegaal materiaal. De praktijk was bekend, maar pas na een opiniestuk in de New York Times trokken ook betaalplatormen als Visa en Mastercard hun handen af van de site. Nadien begon de site een schoonmaakoperatie in combinatie met samenwerkingen met organisaties zoals Child Focus. Mogelijk willen sommige banken en investeerders vermijden dat ze met OnlyFans aan dezelfde praktijken worden gelinkt.

Update 11 uur:

Een gebruiker op Twitter merkt op dat de beslissing van OnlyFans zeer waarschijnlijk ook te maken heeft met de nieuwe maatregelen van Mastercard. Die eist dat sites met erotisch materiaal voortaan gedocumenteerde leeftijdscontrole hebben van iedereen die in zulke foto's en video's opduikt. Maar ook dat al het materiaal wordt gecontroleerd voor publicatie. Hoewel Mastercard het niet expliciet zegt, zou er daarom ook een controle op livestreams moeten zijn. Zeer waarschijnlijk is dat de hoofreden dat OnlyFans nu een pak strenger wordt voor seksueel expliciet materiaal.

