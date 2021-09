Cake, de Belgische start-up die een onafhankelijke banking-app maakt, zet daarmee zijn eerste internationale stap.

De banking-app Cake wil gebruikers een overzicht geven van meerdere rekeningen bij verschillende banken. Het systeem heeft ook een opvallend cashback-programma, waarbij gebruikers Cake toestemming geven om geanonimiseerde data te verkopen in ruil voor zogeheten 'Cake Rewards'.

De fintech van Davy Kestens (eerder ook oprichter van SparkCentral) bestaat nu een tweetal jaar, en heeft in België 121.291 gebruikers, volgens de cijfers van het bedrijf zelf. De app gaat nu voor het eerst naar het buitenland, meer bepaald naar de noorderburen. "In Nederland heerst een sterke innovatieve start-up cultuur en een grote interesse in opkomende fintech start-ups. Onze verwachting is dan ook dat wij veel Nederlanders voor Cake zullen weten te enthousiasmeren", zegt Davy Kestens, oprichter en CEO van Cake, in een persbericht. De start-up heeft ter voorbereiding al afspraken gemaakt met Nederlandse bedrijven, waaronder schoenwinkel vanHaren.

Cake-CEO Davy Kestens.

De banking-app Cake wil gebruikers een overzicht geven van meerdere rekeningen bij verschillende banken. Het systeem heeft ook een opvallend cashback-programma, waarbij gebruikers Cake toestemming geven om geanonimiseerde data te verkopen in ruil voor zogeheten 'Cake Rewards'. De fintech van Davy Kestens (eerder ook oprichter van SparkCentral) bestaat nu een tweetal jaar, en heeft in België 121.291 gebruikers, volgens de cijfers van het bedrijf zelf. De app gaat nu voor het eerst naar het buitenland, meer bepaald naar de noorderburen. "In Nederland heerst een sterke innovatieve start-up cultuur en een grote interesse in opkomende fintech start-ups. Onze verwachting is dan ook dat wij veel Nederlanders voor Cake zullen weten te enthousiasmeren", zegt Davy Kestens, oprichter en CEO van Cake, in een persbericht. De start-up heeft ter voorbereiding al afspraken gemaakt met Nederlandse bedrijven, waaronder schoenwinkel vanHaren.