De administrateur-generaal van Informatie Vlaanderen stapt op. Barbara Van Den Haute ruilt haar huidige functie in voor Microsoft, waar ze zich zal toeleggen op de publieke sector.

Van Den Haute was bijna vijf jaar het hoofd van Informatie Vlaanderen. Vanuit die rol was ze onder meer de drijvende kracht achter Mijn Burgerprofiel. Ook in de hele data strategie van de Vlaamse overheid, met recenter nog de solid datakluizen en het Vlaams datanutsbedrijf, relanceprojecten en nieuwe ICT-overeenkomsten speelt haar agentschap en grote rol.

Nu stapte ze over naar Microsoft waar ze op 15 juli aan de slag gaat. Daar wordt ze business development lead voor de publieke sector, het domein waar ze bijna twintig jaar lang ervaring opdeed. Van Den Haute werkte sinds 2007 voor de Vlaamse overheid, daarvoor was ze enkele jaren aan de slag bij de FOD Binnenlandse zaken.

In een interne mail die Data News kon inkijken bedankt ze haar team voor de grote stappen die de afgelopen jaren heeft gezet. Aanvankelijk ging dat om een professionalisering van de organisatie en vervolgens op nieuwe groei die enorm is toegenomen. In die mail vermeldt ze dat die groei ook maakt dat een hoge werkdruk en financiering van het agentschap aandachtspunten blijven.

'Digitaal Vlaanderen is vandaag de organisatie die ik 5 jaar geleden niet had durven dromen,' klinkt het in een persmededeling. 'Ik ben dan ook ontzettend fier en trots op onze medewerkers en partners. Voor mij is het tijd geworden om een nieuwe horizon te verkennen. Ik ga iets doen wat een beetje ongebruikelijk is voor een leidend ambtenaar: de overstap maken naar de private sector. Voor mij is dit een heel logische stap. Met alle kennis en ervaringen van binnenuit bij de overheid, ga ik ervoor zorgen dat de oplossingen van de private sector nauw aansluiten bij de maatschappelijke en publieke noden,' zegt Van Den Haute.

