Proximus verliest haar nummer 2. Bart Van Den Meersche, Chief Enterprise Market Officer van het bedrijf, stopt er binnenkort mee.

Van Den Meersche, vandaag 62 jaar, werkt sinds 2011 voor Proximus waar hij aan het hoofd staat van de Enterprise Business Unit. Daarmee is hij het gezicht van Proximus naar de zakelijke markt toe. De nog steeds dominante positie van het telecombedrijf op die markt is voor een groot deel zijn verdienste.

De aftredend topman kan terugblikken op bijna dertig jaar in de IT-sector. Zo was hij zestien jaar lang bij IBM aan de slag, onder meer als country manager Belux en vice president industries & business development South-West Europe. Ook was hij een tijdlang bestuurslid bij Agoria, VOKA, het VBO en voorzitter van Agoria ICT.

Op 1 juli stopt hij zijn professionele carrière, klinkt het in een mededeling van Proximus. Zelf is hij daar iets genuanceerder over: "Ik wil zeker nog professioneel actief blijven, maar eerder op de achtergrond, bijvoorbeeld als bestuurder. Maar niets staat vast, ik laat alles op mij afkomen," vertelt hij aan Data News. "Ik hoop dat ik mijn ervaring nuttig kan inzetten, maar dan eerder in coaching dan in een operationele rol. Al sluit ik niets uit."

Op korte termijn geeft Van Den Meersche aan vooral tijd te willen investeren in persoonlijke ontspanning. "Ik fiets heel graag, zeker met het aankomend zomerweer. Maar ik wil ook meer tijd maken om te golfen of Italiaans te leren. "

Van Den Meersche is naast topman bij Proximus ook voorzitter van Proximus SpearIT en Proximus-dochter Be-Mobile. Daarnaast zetelt hij namens Proximus in de raad van bestuur van Begian Mobile ID. Vermoedelijk zullen die functies aflopen. Daarbuiten zit hij ook in de raad van bestuur van IT-bedrijf Contraste als extern lid.

Het vertrek van Van Den Meersche stond intern al langer vast en heeft dus niets te maken met de nieuwe CEO. Over de toekomst van zijn afdeling is hij positief: "We hebben pas nog een strategie uitgewerkt en aan de raad van bestuur gepresenteerd. Alles staat op de rails om succesvol te zijn," zegt Van Den Meersche.

"Ik wil Bart uitdrukkelijk bedanken voor zijn warme persoonlijkheid, zijn visie, zijn professionalisme en zijn belangrijke bijdrage tot het succes van Proximus, maar ook voor de sterke toewijding die hij de voorbije 10 jaar heeft getoond," zegt CEO Guillaume Boutin in een mededeling.

"Bart liet zich opmerken als een gewaardeerd lid van ons Executief Comité en heeft gezorgd voor de positionering van Proximus als een sterke, toekomstgerichte en betrouwbare speler op de Enterprise-markt. Bart is gekend voor zijn fijne humor en zal worden gemist."

Een opvolger voor Van Den Meersche bij Proximus is er nog niet. Dat proces is intussen opgestart.

