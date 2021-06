De veelgebruikte dagboek- en notities-app Day One komt in handen van Automattic: dat is het bedrijf achter Wordpress en Tumblr.

Automattic kondigt de overname aan op haar eigen blog. Op het eerste zicht oogt de overname misschien wat vreemd: met Wordpress en sinds 2019 ook Tumblr heeft Automattic al razend populaire tools in huis om schrijfsels op de wereld los te laten. Bijna 40 procent van alle websites wereldwijd is gebouwd rond het Wordpress contentmanagementsysteem (CMS).

Maar toch is er een belangrijk verschil met de app Day One die het bedrijf dus nu overneemt. Day One vertrekt vanuit een eigen privé-dagboek, inclusief end-to-end encryptie. Je kan je dagboek helemaal privé houden, maar je kan ook specifieke items toch gaan delen met de buitenwereld. Of een apart 'publiek' dagboek bijhouden. Dat delen doe je dan via platformen als Wordpress en Tumblr, waarbij Automattic logischerswijze voor de nodige integraties gaat zorgen. Op de planning staat trouwens ook het omgekeerde: het importeren van bestaande content uit Wordpress- en Tumblr-blogs.

Hoeveel Automattic neerlegt voor Day One werd niet bekend gemaakt. Automattic maakt wel duidelijk dat de app - beschikbaar in de App Store voor iOS en macOS - in ieder geval gratis blijft.

