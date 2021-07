Dit jaar wordt er wereldwijd 4,2 biljoen dollar aan IT uitgegeven, 8,6 procent meer dan vorig jaar. Na het woelige coronajaar wordt er volgens marktanalist Gartner gebouwd aan de toekomst.

De 4,2 biljoen dollar is een forse stijging ten opzichte van vorig jaar, maar in 2020 stond er ook een stevige rem op veel uitgaven. Toen ging het om een wereldwijde stijging van 0,9 procent.

Gartner merkt op dat veel bedrijven nog steeds hun omzet zien dalen, maar wijst er op dat dat investeringen niet blokkeert. Raden van bestuur en CEO's zijn vandaag meer bereid dan vroeger om te investeren in technologie als er een duidelijke link is met zakelijk resultaat, al gaat dat ook ten koste van andere IT-investeringen nuanceert het analistenbureau.

Bouwen wat nog niet bestaat

'CIO's kijken naar partnerschappen die verder gaan dan de digitale sprints van 2020 en meer gericht zijn op hun digitale transformatie. Dat betekent het bouwen van technologieën en diensten die nog niet bestaan en hun organisatie verder differentiëren van een al drukbevolkte markt,' zegt John-David Lovelock, research vicepresident bij Gartner.

Worldwide IT Spending Forecast (Millions of US Dollars)

2020 Spending 2020 Growth (%) 2021 Spending 2021 Growth (%) 2022 Spending 2022 Growth (%) Data Centre Systems 178,466 2.5 191,648 7.4 201,659 5.2 Enterprise Software 529,028 9.1 598,957 13.2 669,114 11.7 Devices 696,990 -1.5 793,973 13.9 800,172 0.8 IT Services 1,071,281 1.7 1,176,676 9.8 1,277,228 8.5 Communications Services 1,396,287 -1.4 1,444,980 3.5 1,481,878 2.6 Overall IT 3,872,052 0.9 4,206,234 8.6 4,430,051 5.3

Bron: Gartner (Juli 2021)

Onder de uitgaven zijn enterprise software en devices de grootste groeiers. Maar ook IT services groeien sterker dan normaal door een toename van infrastructure-as-a-service, ter vervanging van infrastructuur on premise.

Naar volgend jaar toe verwacht Gartner een stijging van 5,3 procent, tot 4,43 biljoen dollar. Al moeten we daarbij opmerken dat dergelijke voorspellingen relatief zijn. Zo verwachtte Gartner exact een jaar geleden voor 2020 een daling van 7,3 procent om te eindigen op 3,6 biljoen dollar. In de cijfers van dit jaar spreekt de organisatie voor 2020 van 3,8 biljoen dollar en een stijging van 0,9 procent.

