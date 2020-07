Gartner verwacht dat IT-uitgaven dit jaar zullen dalen met 7,3 procent. Dat is veel, maar iets minder dan wat de organisatie tijdens de opmars van het coronavirus had verwacht.

Dit jaar wordt er wereldwijd 3,5 biljoen dollar uitgegeven aan IT. Dat is 7,3 procent minder dan in 2019. Aanvankelijk ging Gartner uit van 3,9 biljoen dollar (begin dit jaar, voor de Covid-19 uitbraak) en stelde dat in mei bij naar 3,4 biljoen. Nu is de marktanalist dus iets optimistischer.

"IT-uitgaven zullen nog steeds scherp dalen in 2020, maar zullen sneller en vlotter herstellen dan de economie," zegt John-David Lovelock, research vicepresident bij Gartner.

. © Gartner

Vrijwel alle segmenten dalen, maar datacentersystemen (-10,3 procent) en devices (-16,1 procent) dalen het scherpst.

Naar 2021 toe gaat Gartner uit van een groei van 4,3 procent tot 3,68 biljoen dollar. Vooral enterprise software en datacentersystemen zullen dan de grootste groeiers zijn. Gartner verwacht ook dat bedrijven met een backlog aan IT-projecten zitten, maar met minder geld om er aan uit te geven. Daarom verwacht het een verdere shift naar abonnementen, waaronder clouddiensten, om de investeringskost te verlagen.

Dit jaar wordt er wereldwijd 3,5 biljoen dollar uitgegeven aan IT. Dat is 7,3 procent minder dan in 2019. Aanvankelijk ging Gartner uit van 3,9 biljoen dollar (begin dit jaar, voor de Covid-19 uitbraak) en stelde dat in mei bij naar 3,4 biljoen. Nu is de marktanalist dus iets optimistischer."IT-uitgaven zullen nog steeds scherp dalen in 2020, maar zullen sneller en vlotter herstellen dan de economie," zegt John-David Lovelock, research vicepresident bij Gartner.Vrijwel alle segmenten dalen, maar datacentersystemen (-10,3 procent) en devices (-16,1 procent) dalen het scherpst.Naar 2021 toe gaat Gartner uit van een groei van 4,3 procent tot 3,68 biljoen dollar. Vooral enterprise software en datacentersystemen zullen dan de grootste groeiers zijn. Gartner verwacht ook dat bedrijven met een backlog aan IT-projecten zitten, maar met minder geld om er aan uit te geven. Daarom verwacht het een verdere shift naar abonnementen, waaronder clouddiensten, om de investeringskost te verlagen.