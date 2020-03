De coronacrisis heeft mogelijk ook gevolgen voor de beeldkwaliteit van streamingdiensten als Netflix. Een lagere kwaliteit moet overbelasting van het internet voorkomen, klinkt het in een voorstel dat de Europese Commissie in Brussel met Netflix heeft besproken.

De commissie roept de streamingplatformen op om met internetaanbieders samen te werken en hun doorvoer van data aan te passen. Het idee is om de (relatief) scherpe Full HD-kwaliteit, die meer bandbreedte vereist, automatisch naar de standaarddefinitie (SD) te verlagen op momenten dat er een te grote dataconsumptie dreigt. Brussel maakt zich zorgen dat het groeiende gebruik van videostreamingsdiensten het internet kunnen 'verstoppen'.

Door allerlei maatregelen, zoals de sluiting van bioscopen en theaters, zoeken steeds meer mensen voor vertier hun toevlucht tot het internet. Bovendien werken dezer dagen steeds meer mensen thuis, waarbij ze eveneens gebruikmaken van internettoepassingen, zoals programma's voor videoconferenties en zogeheten collaboratietools om samen te werken.

Het gewone Netflix-abonnement kost 10,99 euro per maand. Netflix biedt ook een duurdere abonnementsformule aan (15,99 euro per maand) die ondersteuning biedt voor de betere 4K UHD-beeldkwaliteit. Het is niet duidelijk of die kwaliteit ook zal worden teruggeschroefd door eventuele coronamaatregelen, naar HD dan wel SD, of dat deze zogeheten Premium-leden hun sublieme beeldkwaliteit zullen blijven behouden.

Evenmin is duidelijk of abonnees met een gewoon Netflix-abonnement minder moeten betalen wanneer hun beeldkwaliteit voor een bepaalde duur verlaagd wordt naar de standaarddefinitie van het Basic-abonnement. Die instapformule kost bij Netflix namelijk slechts 7,99 euro per maand.

