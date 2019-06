Via Belgische simkaarten werd vorig jaar 204 miljard megabyte aan data verstuurd. Het verbruik binnen België stijgt met de helft. In het buitenland gaat het om meer dan een verdubbeling.

Per actieve simkaart gaat het gemiddeld om 1,86 gigabyte per maand in 2018. Dat is 692 megabyte (of 55 procent) meer dan in 2017 toen het gemiddelde nog op 1,17 gigabyte lag. In totaal gaat het om 187 miljard megabytes.

Dat is enkel voor het dataverbruik binnen België. In het buitenland stijgt het totaal aantal verbruikte megabytes door Belgische simkaarten van 7 miljard megabyte (in 2017) naar 17 miljard megabyte (in 2018), een stijging van 128 procent.

Telecomregulator BIPT, dat de cijfers samenstelt, wijst voor de buitenlandse toename op de schrapping van de roamingkosten binnen de EU. Dat maakt dat meer Belgen op vakantie of zakenreis mobiele data gebruiken. De regulator spreekt van een succes voor de regulering.

Van al het Belgisch verkeer liep vorig jaar 89 procent over 4G. In 2017 was dat nog 81 procent.

Spraak en sms

In 2018 werd er ook meer gebeld dan in 2017, al is die stijging klein. Spraak nam toe met 1,6 procent naar een totaal van 16,7 miljard minuten. Hierbij worden enkel de uitgaande gesprekken geteld. Gesprekken vanaf Belgische simkaarten vanuit het buitenland (roaming) groeien sterker met 21,6 procent of 1,1 miljard minuten.

Per actieve simkaart wordt er (binnen en buiten België samengeteld) 124 minuten per maand gebeld. Een stijging van zes minuten ten opzichte van 2017.

Door de populariteit van internetgebaseerde berichtendiensten zoals Whatsapp is het geen verrassing dat sms op zijn retour is. Hoewel er in 2018 nog steeds 19,02 miljard berichten werden verstuurd, gaat het wel om een daling van 9,9 procent. Per actieve simkaart worden er maandelijks 143 berichten verstuurd. In 2017 waren dit er nog 153.

Ook hier is er meer activiteit vanuit het buitenland. Sms-verkeer van Belgische simkaarten vanuit het buitenland groeit met 6,3 procent tot 1,45 miljard berichten.