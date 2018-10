Belg wil fitnessdata niet delen met verzekeraar

Klanten kortingen geven wanneer ze het bedrijf data sturen die via hun fitness trackers en andere tracking toestellen zijn opgeslagen: dat is wat de verzekeraar John Hancock, een van de oudste en grootste Noord-Amerikaanse levensverzekeraars sinds kort doet. In een opinieartikel antwoordde Mark Lambrecht (SAS) nog met een 'waarom ook niet?', maar een meerderheid van de Belgen is daar blijkbaar nog niet klaar voor. Slechts 23 procent schaart zich achter het idee om data van fitnesstrackers te delen met verzekeringsbedrijven, zo leert de Unisys Security Index ons: een onderzoek onder 13.000 respondenten. 60 procent van de Belgen geeft zelfs aan helemaal tegen het delen van fitnessdata te zijn. Vergeleken met de rest van de wereld zien Belgen en ook Nederlanders het minste meerwaarde in het delen van gezondheidsdata met hun verzekeraar. In Maleisië, Brazilië en de Filipijnen vindt in contrast meer dan de helft van de ondervraagden het delen wel een goed idee.

Liever geen persoonlijke data delen

Uit het rapport blijkt dat Belgen in het algemeen niet staan te springen om hun persoonlijke data te delen met publieke en private organisaties. Omdat ze de organisaties niet vertrouwen, of omdat ze vrezen dat het niveau van beveiliging onvoldoende is om een veilige transactie te verzekeren. Belgen zien het delen van data beter zitten wanneer ze denken dat daar een positieve impact op onze gezondheid mee gemoeid is. 74 procent denkt bijvoorbeeld wel dat het een goed idee is om medische apparatuur zoals pacemakers rechtstreeks te laten communiceren met een dokter.

Vrees voor identiteitsdiefstal en fraude

Wat het onderzoek verder ook aantoont is dat Belgen nog het meest wakker liggen van dreigingen als bankkaartfraude en identiteitsdiefstal. Bij online financiële verplichtingen maakt zowat de helft (49 procent) zich 'veel' tot 'extreem veel' zorgen. 62 procent van de respondenten geeft aan dat bankkaartfraude en identiteitsdiefstal de grootste bedreigingen zijn waar ze vandaag mee te maken krijgen. De algemene ongerustheid over de staat van online beveiliging steeg overigens andermaal met vier procent vergeleken met vorig jaar, en is nu de op één na grootste bron van zorgen voor de Belg.