Het fibernetwerk moet toelaten om verschillende vormen van beveiliging voor kwantumcommunicatie uit te testen.

Het consortium BeQCI start vandaag met het project om een zogeheten 'kwantumcommunicatie-infrastructuur' uit te bouwen tussen verschillende nodes in ons land, waaronder Brussel, Leuven, Gent, Hasselt en Redu. Bedoeling van het project is om de bruikbaarheid van verschillende systemen en protocols rond quantum key distribution (QKD) uit te testen.

Die QKD is een nieuwe vorm van cryptografie, die gebaseerd is de principes van kwantumtechnologie. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat je bepaalde gebeurtenissen niet kunt observeren zonder dat dat wordt opgemerkt, of dat data niet kunnen worden gekopieerd. In eerste instantie is het dus een oefennetwerk om protocols te testen, maar BeQCI hoopt dat het netwerk in de toekomst de backbone kan worden van een kwantuminternet, eentje tussen verschillende werkbare kwantumcomputers zelf dus (waarvan er momenteel geen zijn in ons land).

BeQCI is een consortium van organisaties, waaronder imec, Belnet, Multitel, Belspo, de universiteiten UGent, KULeuven, UCL ULB, UHasselt en RMA en Thales. Het budget voor het project ligt op zes miljoen euro, en het netwerk moet over een periode van dertig maanden worden uitgebouwd.

