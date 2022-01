Er ligt een voorlopig wetsontwerp op tafel dat het belangenconflict bij de Gegevensbeschermingsautoriteit moet oplossen, dat schrijft Politico. Daarbij zouden Frank Robben en Bart Preneel een andere rol krijgen binnen de GBA.

Op Europees niveau loopt al een tijdje een inbreukprocedure tegen de Gegevensbeschermingsautoriteit, specifiek om de positie van topambtenaar Frank Robben. Het bezwaar is dat Robben een extern lid is van de GBA, maar tegelijk hoofd van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en publieke IT-dienstverlener Smals is. Dat schept een basis voor mogelijke belangenvermenging.

Hoewel de polemiek vooral over Robben gaat, wordt ook professor cryptografie Bart Preneel genoemd, omdat hij ook lid is van een comité dat het delen van data uit een publieke sector goedkeurt.

Die situatie wordt nu mogelijk ontmijnd. Politico kon een voorlopige wetsvoorstel inkijken dat neigt naar een klassiek Belgisch compromis: Robben en Preneel zouden daarbij geen lid meer zijn van het expertenpanel dat bij het Kenniscentrum van de GBA zit, maar komen dan wel terecht in een nieuwe externe pool van experten.

Die constructie laat toe dat externen hun kennis kunnen blijven delen als externen, maar op papier zijn ze geen lid meer van de GBA. Politico merkt op dat ook het hoofd van de GBA, David Stevens, een soortgelijk voorstel suggereerde.

Van vijf naar vier afdelingen

Politico schrijft verder dat in dat voorstel de Gegevenbeschermingsautoriteit van vijf naar vier interne afdelingen gaat, waarbij het Kenniscentrum wordt vervangen door een groep externe experten. Dat Kenniscentrum werd tot voor kort geleid door Alexandra Jaspar, die de GBA verliet uit onvrede. Tegelijk zou het ook stellen dat de termijn van David Stevens wordt beperkt tot één termijn.

