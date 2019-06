Belgisch eHealth-platform valt in de prijzen

Op de Sharing and Reuse Conference, een evenement om hergebruik en samenwerking tussen overheden op het vlak van ICT te stimuleren, is een Belgisch overheidsplatform in de prijzen gevallen. Het eHealth-platform kreeg erkenning als samenwerkingsinitiatief met de grootste maatschappelijke impact in Europa.