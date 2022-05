Na een oproep van Circular.Brussels hebben enkele Belgische bedrijven de handen in elkaar geslagen om Oekraïense vluchtelingen te voorzien van noodzakelijk computermateriaal. De eerste van honderden laptops en pc's werden inmiddels geleverd, en de actie loopt nog volop.

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben door de oorlog vaak slechts minimale bezittingen kunnen meenemen. Het ontbreken van digitale middelen zoals een laptop, bemoeilijkt de integratie in de Belgische maatschappij. Circular.Brussels, een vzw bedreven in het verzamelen van IT-materiaal voor hulpbehoevenden, lanceerde in maart daarom de oproep #DigitalforUkraine.

Digitale toegang maximaliseren

De organisatie riep bedrijven op om afgeschreven computermateriaal te schenken aan verenigingen die Oekraïense vluchtelingen begeleiden bij hun integratieproces, zoals Promote Ukraine in Brussel. Intussen heeft Circular.Brussels naar eigen zeggen honderden laptops, desktop-pc's en printers ingezameld bij hun partners, waaronder de Belgische inspectie- en certificatie-instelling Vinçotte.

De eerste ICT-apparaten zijn inmiddels opgeknapt en geleverd aan Promote Ukraine. In de komende maanden zullen nog meer schenkingen volgen om de digitale toegang van de nieuwkomers te maximaliseren. 'Maar hardware alleen is niet voldoende. Daarom is ook een samenwerking aangegaan met Proximus', laat Circular.Brussels middels een persbericht weten. De Telecomoperator draagt een steentje bij door de vluchtelingen een modem aan te bieden met een internetverbinding van 40 gigabyte per maand.

