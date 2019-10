is redacteur bij Data News

Grote Europese bedrijven geven gemiddeld 33,15 miljoen euro per jaar uit aan clouddiensten. Maar bij Belgische ondernemingen ligt dat meer dan de helft lager. Een groot deel blijft ook onbenut.

Het gaat om uitgaven bij West-Europese bedrijven met meer dan 500 werknemers en meer dan 50 miljoen dollar jaarlijkse omzet. Tegenover de 33,15 miljoen euro als Europees gemiddelde wordt in België gemiddeld 'amper' 14,64 miljoen euro per jaar uitgegeven.

Een exacte reden voor het verschil wordt niet gegeven. Maar meer efficiëntie is alvast niet de verklaring. Zo wordt van de uitgaven bij Europese bedrijven zo'n dertig procent of 9,8 miljoen euro uitgegeven aan onbenutte services. In België ligt dat cijfer op 29 procent.

De cijfers zijn afkomstig van de European Insight Intelligent Technology Index, een onderzoek van Insight uitgevoerd door Coleman Parkes bij duizend IT-beslissers waarvan honderd uit ons land. De overige bevraagde landen zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden en Oostenrijk.

De Europese rondvraag brengt naar boven dat het inschatten van de cloud de voornaamste uitdaging is. 44 procent van de respondenten wijst naar het bepalen van de geschikte werklasten voor een publieke, private of hybride cloud. 39 procent ziet het budget plannen en toewijzen voor de cloud als grote uitdaging. 37 procent noemt het gebrek aan zichtbaarheid van de gebruikte services een grote uitdaging, specifiek dan de kosten op niveau van workloads en applicaties.

De uitdagingen uit het onderzoek van Insight komen deels overeen met de prioriteitenlijst die Beltug recent opstelde. Ook daar kwam IT-architectuur, en of die public, private of hybride moet zijn, als voornaamste uitdaging.

Los van de voornaamste uitdagingen blijft security zowel onder Europese als Belgische respondenten de voornaamste bekommernis. Gevolgd door de vraag hoe IT kan voldoen aan de eisen van de volgende generatie werknemers.