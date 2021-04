De start-up uit Willebroek wil met het geld onder meer internationaal uitbreiden.

De Belgische blockchain-technologieprovider Arkane Network heeft een nieuwe kapitaalsronde afgesloten. Het bedrijf, met hoofdzetel in Willebroek, haalt 1,55 miljoen euro op in een investeringsronde geleid door het High-Tech Gründerfonds (HTGF). DM-BB David Majert, Palentine Ventures (Blockrocket) en imec.istart Fund dragen ook hun steentje bij.

Blockchain en NFT's

Arkane Network maakt blockchain-infrastructuur voor onder meer gamestudio's. Voor de start-up, een tweetal jaar geleden opgestart, gaat het om een eerste seed-ronde. Het bedrijf kreeg eerder al investeringen van imec.istart, dat als accelerator voor de start-up fungeerde, maar dit is de eerste externe kapitaalsronde, zegt Tim Dierckxsens, co-founder & CEO Arkane Network aan Data News.

Als bouwer van blockchain-software voorziet Arkane onder meer in de technologie om NFT's te maken. Dit soort unieke digitale 'assets' zijn al een tijd gangbaar voor videogames maar kregen de laatste weken vooral ruchtbaarheid in het kunstmilieu. Surft het bedrijf zo een beetje mee op de hype? 'NFT is natuurlijk groter dan kunst', zegt Dierckxsens. 'Wij leveren al infrastructuur om digitale items als NFT te registreren voor verschillende industrieën. De timing van de investering is op dat vlak puur toeval, want we zijn al vijftien maanden met die ronde bezig. De goedkeuring ervoor ook al een jaar geleden doorgevoerd. Maar daar is corona tussengekomen.'

Internationaal

Met zijn eerste kapitaalsronde gaat Arkane meteen buiten de grenzen: de hoofdinvesteerder komt uit Duitsland. 'We zitten met blockchain redelijk internationaal', legt Dierckxens uit. 'Op plaatsen als New York en Londen is blockchain ook toegankelijker dan op de lokale markt.' Bovendien is het bedrijf bijzonder ambitieus. 'We hebben een seed-ronde afgerond voor 1,5 miljoen euro, met een bedrijf dat gewaardeerd is op 5 miljoen. Voor België is dat wat te hoog. In een markt als Duitsland of de VS vind je dat wel', aldus Dierckxsens.

Met het geld wil Arkane verder groeien als technologische pionier in de blockchain-industrie en gaat het zijn sales- en ontwikkelingsteam uitbreiden. Er komt ook een onafhankelijke vestiging in Berlijn.

