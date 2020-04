Na enkele jaren ontwikkeling is de Leuvense blockchain start-up NGRAVE klaar om echt van start te gaan. Vanaf eind mei kan de cold wallet die het bedrijf aanbiedt eindelijk worden besteld. Met een EAL7-score mag het product zich meteen ook de veiligste blockchain-portefeuille ter wereld noemen.

Security is in blockchain-middens al langer een heet hangijzer. Met de cold wallet van NGRAVE lijkt eindelijk een veilige manier in zicht om je sleutels te bewaren. Met hulp van onder andere imec, en COSIC, het toegepaste cryptografieteam van de KU Leuven, ontwikkelde de start-up een stukje hardware dat via QR-technologie fully airgapped is; het heeft geen rechtstreekse link met het internet, waardoor het onmogelijk gehackt kan worden.

Lees ook: Belgen ontwikkelen veilige crypto wallet

'Dat ons product daadwerkelijk erg veilig in gebruik is, blijkt wederom uit de EAL7-score die onze ultieme beveiligingslaag heeft gekregen', vertelt co-founder Ruben Merre. 'Dat is het hoogst mogelijke niveau, terwijl zelfs veel banken en andere fintech-oplossingen op EAL5 of maximum EAL6 blijven steken.' Nu de prototypingfase rond is, merkt Merre dat de start-up in heel de blockchain-wereld langzamerhand omarmd wordt. 'Zo kregen we ook de goedkeuring van autoriteiten in het veld - waarmee we binnenkort uitpakken - en andere grote spelers. Accelerator Frankfurt bijvoorbeeld, een van de leidende innovatielabs voor fintech en blockchain.'

En dus is NGRAVE klaar voor een commerciële lancering. Vanaf 26 mei zal het apparaat te bestellen zijn via een Indiegogo crowdfunding-campagne. 'De levering staat gepland voor oktober', zegt Merre. 'We hebben ook een crowdlending-campagne voorzien met Winwinner, ergens rond de zomer, waarmee we tussen de 75.000 en de 300.000 euro hopen op te halen. Dat is een beetje afhankelijk van het aantal vooruitbestellingen. Naar het einde van 2020 toe willen we dan overgaan naar een durfkapitaalronde.'

Security is in blockchain-middens al langer een heet hangijzer. Met de cold wallet van NGRAVE lijkt eindelijk een veilige manier in zicht om je sleutels te bewaren. Met hulp van onder andere imec, en COSIC, het toegepaste cryptografieteam van de KU Leuven, ontwikkelde de start-up een stukje hardware dat via QR-technologie fully airgapped is; het heeft geen rechtstreekse link met het internet, waardoor het onmogelijk gehackt kan worden.'Dat ons product daadwerkelijk erg veilig in gebruik is, blijkt wederom uit de EAL7-score die onze ultieme beveiligingslaag heeft gekregen', vertelt co-founder Ruben Merre. 'Dat is het hoogst mogelijke niveau, terwijl zelfs veel banken en andere fintech-oplossingen op EAL5 of maximum EAL6 blijven steken.' Nu de prototypingfase rond is, merkt Merre dat de start-up in heel de blockchain-wereld langzamerhand omarmd wordt. 'Zo kregen we ook de goedkeuring van autoriteiten in het veld - waarmee we binnenkort uitpakken - en andere grote spelers. Accelerator Frankfurt bijvoorbeeld, een van de leidende innovatielabs voor fintech en blockchain.'En dus is NGRAVE klaar voor een commerciële lancering. Vanaf 26 mei zal het apparaat te bestellen zijn via een Indiegogo crowdfunding-campagne. 'De levering staat gepland voor oktober', zegt Merre. 'We hebben ook een crowdlending-campagne voorzien met Winwinner, ergens rond de zomer, waarmee we tussen de 75.000 en de 300.000 euro hopen op te halen. Dat is een beetje afhankelijk van het aantal vooruitbestellingen. Naar het einde van 2020 toe willen we dan overgaan naar een durfkapitaalronde.'