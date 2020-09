De Belgische app om coronabesmettingen te monitoren is technisch klaar en wordt volop getest. Ze ligt op schema om deze maand rond te geraken.

"De app is momenteel in test bij zestig tot zeventig mensen," legt Frank Robben, hoofd van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid, Smals en het eHealth platform uit aan Data News. Die test loopt af tegen 8 september waarna de ontwikkelaars de app kunnen bijsturen waar nodig.

"Nadien, tegen midden september, gaan we in productie met tienduizend tot twintigduizend mensen. Dat is in een live omgeving," zegt Robben. Hij denkt daarbij specifiek aan mensen die veel in contact komen met onbekenden. Bijvoorbeeld politiediensten of medewerkers van supermarktketens. Daarover lopen momenteel gesprekken.

Ook zij zullen feedback kunnen geven, al ligt de focus hier vooral op het verfijnen van de processen. "Je wil die app niet loslaten op elf miljoen mensen zonder dat bijvoorbeeld artsen weten wat ze moeten doen als een patiënt langskomt met een melding. We willen weten hoe die flows in praktijk werken."

Deze maand klaar

Een exacte datum voor een finale lancering wil Robben niet uitspreken. "Het zal afhangen van wat we leren uit de live test met die tien- tot twintigduizend mensen. Maar het is wel de bedoeling dat het in de loop van september is."

Robben benadrukt dat er hard wordt gewerkt, maar nuanceert dat de overheid van bij de start een degelijke app wil lanceren. "Het heeft geen zin om overhaast te werken en twee of drie dagen te winnen, om dan de kritiek te krijgen dat het niet goed werkt. We gaan geen app maken waarvan de teksten niet in orde zijn, of waarvan we zelf te weinig kennis hebben opgedaan om gebruikers te ondersteunen. Als mensen een app installeren en ze werkt niet, dan wordt ze weer verwijderd. Dat willen we voorkomen."

Google en Apple

Intussen hebben Google en Apple hun framework uitgebreid waardoor het technische luik van digitale contracttracing grotendeels uit handen wordt genomen. Robben juicht dat toe, maar nuanceert dat hun werk maar één laag is van het hele proces.

"Bovenop de laag die Google en Apple voorzien heb je ook een user interface nodig die linkt met de nationale testingstrategie in elk land. Google en Apple focussen zich vooral op de verwerking van de signalen via Bluetooth. Maar welke informatie geef je in de app als iemand positief test of in contact kwam met een besmet persoon? Hoe krijg je de melding als je positief test? In België is het bijvoorbeeld de strategie om mensen met symptomen te laten testen zonder tussenkomst van de huisarts. Zo'n dingen voegen we lokaal toe."

Robben wil zeker geen kritiek geven op het werk van Google en Apple. "Ik ben blij met wat zij technisch voor elkaar krijgen, maar een volwaardige app heeft meer nodig dan enkel het vertalen van Bluetooth-signalen. Je moet mensen ook informeren over wat ze moeten doen als ze plots een melding krijgen en dat verschilt per land."

