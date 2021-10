Databeheerder Collibra zou bij een nieuwe investeringsronde 250 miljoen dollar ophalen. Het van oorsprong Belgische bedrijf zou daarmee een waardering hebben van een slordige vijf miljard dollar.

Dataspecialist Collibra, ooit opgericht als een spin-off van de VUB, automatiseert het beheer van data in grote organisaties. Het Britse Sky News rapporteert over de nieuwe investeringsronde, geleid door Sequoia Capital, een van de bekendere investeerders in Silicon Valley, die onder meer Google en Apple in het portfolio heeft.

Met de nieuwe investering zou de waardering van Collibra op vijf miljard dollar komen. Al is de kapitaalronde nog niet helemaal afgesloten, zo schrijft de Tijd, het bedrag zou wel kloppen. De nieuwe ronde komt er achttien maanden na een eerdere investering, die het bedrijf waardeerde op 2,3 miljard.

Daarmee zou Collibra ook meteen de fakkel van waardevolste Belgische bedrijf terug overnemen van Odoo. Het succes van het bedrijf, ondertussen met hoofdzetel in New York, is de voorbije jaren pijlsnel toegenomen. Het was de eerste Belgische 'unicorn', een niet-beursgenoteerd bedrijf met een geschatte waarde van een miljard dollar. In die groep heeft Collibra sindsdien alleen nog Odoo en Team.blue mogen verwelkomen. Collibra zelf wordt nog steeds geleid door Felix Van de Maele. Hij werd in 2017 door Data News uitgeroepen tot ICT Personality of the Year.

