Eerste Belgische 'unicorn': Collibra is meer dan één miljard dollar waard

Collibra begon in 2008 als spin-off van de VUB. Vandaag heeft het bedrijf 400 werknemers in dienst in verschillende vestigingen doorheen Europa en in New York. Vorig jaar boekte de dataspecialist een recordomzet.

Collibra had de voorbije jaren in totaal al 133 miljoen dollar aan kapitaal opgehaald. Een nieuwe financieringsronde, geleid door CapitalG (het vroegere Google Capital), pompt daar 100 miljoen dollar bij. "We kijken er naar uit om Google's AI-expertise te combineren met Collibra's expertise op het gebied van data collaboration, workflowbeheer en risicobeheer", zegt CapitalG-investeerder Derek Zanutto in een persbericht.

Ook de durfkapitaalfondsen die eerder al in Collibra investeerden namen deel aan de serie- E-financieringsronde: Index Ventures, Dawn Kapitaal, Battery Venture en Iconiq Capital. Die laatste is ook de vermogensbeheerder van techmiljardairs als Mark Zuckerberg en Jack Dorsey.

Door de nieuwe investering stijgt de waardering van het Brusselse bedrijf boven de één miljard dollar. Daarmee vervoegt Collibra een select clubje van Europese 'unicorns'. Ook bedrijven als Deliveroo, TransferWise, Adyen en Spotify mogen zich daartoe rekenen, maar nooit eerder stond een Belgische start-up in dat lijstje.

GDPR

Collibra levert bedrijven een softwareplatform voor het efficiënt beheren en ontsluiten van data. Tegelijk vergemakkelijkt het de controle op de kwaliteit en de correcte verwerking van die data. Dat is een groot aandachtspunt, nu bedrijven moeten voldoen aan strengere regelgeving, zoals de GDPR, zo vertelde CEO Felix Van de Maele onlangs aan Trends.

Collibra verkoopt zijn oplossing als software-as-a-service, via een abonnementsformule, aan bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren, zoals de financiële wereld of de gezondheidszorg. Al meer dan 300 bedrijven wereldwijd maken daar gebruik van. Sinds kort kan Collibra ook Proximus tot een van haar klanten rekenen.

"We leven nu meer dan ooit in een economie waarin de meest innovatieve bedrijven worden gevoed door data", aldus CEO Felix Van de Maele, die twee jaar geleden nog door Data News bekroond werd als ICT Personality of the Year. "Deze investering is een bewijs van ons leiderschap en van ons vermogen om klanten te helpen transformeren door gebruik te maken van hun data."