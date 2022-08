De Belgische gamesector heeft er een sterk jaar opzitten. Het aantal bedrijven steeg naar een recordaantal van 110, terwijl ook de omzet er in vergelijking met 2020 op vooruit ging.

Dat meldt BelgianGames, de koepelorganisatie van de Belgische gamesector, woensdagavond in de marge van gamescon, de grootste gamingbeurs ter wereld die van 24 tot en met 28 augustus plaatsvindt in het Duitse Keulen.

In 2021 telde de Belgische game-industrie 110 bedrijven. Dat zijn er 26 meer in vergelijking met het jaar voordien. Ook het aantal voltijdse equivalenten en de omzet van de sector zaten in de lift.

'Onze lokale Belgische sector maakt in 2021 gewag van veerkracht en zet ondanks de pandemie een degelijke groei neer", aldus David Verbruggen, CEO bij BelgianGames. Een groei die zich de volgende jaren naar verwachting zal doorzetten, want vanaf 1 januari 2023 treedt de tax shelter voor videogames in werking, waardoor het fiscaal voordeliger wordt om geld in de sector te investeren.

De sector bracht tevens voor het eerst het gamegedrag van de Belgen in kaart. Daaruit blijkt dat vier op de tien Belgische gamers tussen de 6 en 8 uur op weekbasis aan games spenderen. Een cijfer dat lager ligt dan het Europese gemiddelde van 9 uur per week.

