Het aantal aansluitingen met glasvezel is op één jaar tijd meer dan verdubbeld. Daarmee zijn we qua groei de snelste van Europa, maar in totaalcijfers hinken we achteraan.

In ons land zijn er tussen september 2020 en september 2021 109 procent meer glasvezelverbindingen op de residentiële markt bijgekomen, dat becijfert de FTTH Council, de lobbygroep voor glasvezel. In totaal gaat het om zo'n 600.000 aansluitingen of 11,7 procent van alle huishoudens. Het werkelijke aantal ligt vandaag nog een stuk hoger want de studie wordt uitgevoerd in september en intussen blijft de uitrol lopen.

Daarmee doet ons land het zowel zeer goed als zeer matig. In procentuele groei zijn we de snelste van heel geografisch Europa, voor Griekenland (+90 procent) en Cyprus (+83 procent) of Oostenrijk (+62 procent). Die forse stijging is natuurlijk relatief, in de eerste jaren van een fiberuitrol is het relatief makkelijk om je aantal te verdubbelen. Eens de grote steden zijn aangesloten wordt het lastig om dat ritme te blijven hanteren.

In aantallen zitten we met zo'n zeshonderdduizend aansluitingen eerder achteraan. Hier doen vooral Frankrijk met 20,4 miljoen, gevolgd door Spanje (16,2 miljoen), Turkije (12,7 miljoen), Italië (12,5 miljoen) en Oekraïne (11,8 miljoen) het goed. Voor Oekraïne merkt de FTTH Council op dat haar cijfers dateren van voor de Russische invasie, en het momenteel geen zicht heeft op hoeveel van die verbindingen intussen beschadigd zijn. Rusland wordt omwille van haar oorlogsacties niet vermeld in de rangschikking.

Een op vijf kiest glasvezel

Kijken we naar het aantal klanten dat ook een glasvezelverbinding neemt, dan is dat in ons land met 92 procent gestegen. In totaal heeft 21 procent van wie glasvezel heeft ook een glasvezelabonnement, of 2,4 procent van het totaal aantal klanten.

Op Europees niveau zijn er vandaag 198 miljoen huizen aangesloten, goed voor 96 miljoen abonnees. Al schommelen die aantallen enorm per land. In sommige landen is er immers nog maar weinig glasvezel omdat de klassieke lijnen of coax jarenlang een uitstekend alternatief hebben gevormd. In andere regio's was dat niet het geval en is men vroeger aan de investering begonnen.

België staat nog maar sinds vorig jaar op de rangschikking van investeringen in FTTH. Dat komt omdat landen pas meetellen zodra één procent van de bevolking aansluitbaar is.

De FTTH Council merkt verder op dat de Europese uitrol in 2020 en 2021 wel vertraging heeft opgelopen door corona en de bijhorende lockdowns. Het merkt ook op dat in sommige regio's meer focus ging naar 5G of docsis 3.1 of 4.0 (de netwerkstandaard van het kabelnetwerk), waardoor de uitrol van FTTH trager liep.

