Langzaam maar zeker worden de investeringen in FTTH merkbaar. Ons land staat helemaal onderaan de rangschikking, maar dat is op zich al een mijlpaal.

Elk jaar geeft de FTTH Council cijfers vrij over de uitrol van glasvezel in Europa. Intussen zijn er zo'n 183 miljoen huizen aangesloten op glasvezel in geografisch Europa (39 landen). De cijfers zijn samengesteld door onderzoeksbureau IDATE en slaan op de situatie in september 2020.

In die 39 landen (waar onder meer Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, IJsland en Israël worden meegeteld) is alles in totaal 52,5 procent van de huizen of gebouwen aangesloten op glasvezel, komende van 49,9 procent een jaar geleden. Voor de Europese Unie plus het Verenigd Koninkrijk (EU27+UK) is dat 43,8 procent, komende van 39,4 procent in 2019.

België opnieuw grootste groeier

In absolute aantallen zijn onder meer Frankrijk (+4,6 miljoen aansluitingen), Duitsland (+2,7 miljoen aansluitingen) en het Verenigd Koninkrijk (+1,7 miljoen aansluitingen) de grootste groeiers. Procentueel is ons land voor het tweede jaar op rij de grootste groeier met 155 procent, gevolgd door Servië (+110 procent), Duitsland (+66 procent), het Verenigd Koninkrijk (+65 procent) en Ierland (+49 procent).

Vorig jaar schreven we al eens dat België in 2019 de grootste groeier was op vlak van FTTH-aansluitingen. Dat kwam deels omdat ons land amper fibre-to-the-home had. Zo verdrievoudigde het aantal aansluitingen wel, maar hadden we nog steeds onvoldoende om nog maar vermeld te worden op de Europese rangschikking, die landen meetelt vanaf één procent.

Dit jaar is dat, voor het eerst, wel het geval. In ons land zijn 1,3 procent van de huishoudens of kantoren klanten die via een glasvezelverbinding internet afnemen.

© FTTH Council

Het aantal aangesloten woningen (homes passed) steeg met 155 procent, het aantal huishoudens dat een glasvezelabonnement nam steeg met 42 procent. Om hoeveel het gaat in absolute aantallen zegt de FTTH Council niet. Maar het gaat in praktijk bijna uitsluitend om klanten van Proximus. Voor het eerste kwartaal van 2021 (een half jaar na de cijfers van de FTTH Council) gaat het om 77.000 abonnees.

IJsland koploper

In de rangschikking staan we met onze 1,3 procent laatst, na Oostenrijk (2,1 procent), het Verenigd Koninkrijk (3,7 procent) en Duitsland (4,9 procent). Koplopers zijn IJsland en Wit-Rusland (beiden 70 procent) en Spanje en Zweden (iets meer dan 60 procent).

Dat ons land bij de laatsten is en pas eind 2016 met glasvezel begon, verdient wel enige nuancering. Zo hebben landen waar de telecominfrastructuur niet zo uitgebreid was, of het kopernetwerk (waar bij ons VDSL over loopt) minder kwaliteitsvol is, sneller de overstap gemaakt. In België was die noodzaak minder hoog omdat datzelfde netwerk snelheden tot 100 Mbps haalt, en het coaxnetwerk (Telenet en VOO) tot 1Gbps gaat momenteel.

Vorige week nog kondigde Proximus plannen aan om in landelijke gebieden haar kopernetwerk te verdubbelen in snelheid, dat is vooral goed nieuws voor regio's waar voorlopig geen glasvezel komt.

Stijgende lijn

De FTTH Council zegt zelf dat het verwacht dat het aantal glasvezelaansluitingen in België de komende jaren nog significant zal stijgen. Dat is voor de hand liggend. Proximus, kondigde vorig jaar nog een versnelling aan door samen te werken met Eurofiber en Delta Fiber. Dat maakt dat het aantal aangesloten gebouwen de komende jaren sneller zou moeten stijgen dan in het recente verleden.

