De man of vrouw die tegenover de VRT audiofragmenten lekte om te tonen dat ook Google naar gesprekken van haar spraakassistent luistert, is ontslagen. Dat schrijft De Tijd.

In juli maakte de openbare omroep bekend dat het via een medewerker bij een onderaannemer van Google ruim duizend fragmenten kon beluisteren. Het gaat om opnames die via de smartphone, Google Home of Google Home Mini werden opgenomen. De meesten bewust, maar de toestellen namen ook spraak op die niet voor hen was bedoeld.

Google was snel om te zeggen dat het voorlopig stopte met meeluisteren. Begin deze week maakte het bedrijf bekend dat het opnieuw zou meeluisteren, maar pas nadat gebruikers expliciet toestemming geven. Ook excuseert het bedrijf zich voor de aanpak.

Intussen vernam De Tijd dat de persoon die de VRT contacteerde om te melden dat ook Google fragmenten beluisterde is ontslagen bij de onderaannemer van Google. Hij of zij toonde onder meer dat de fragmenten niet in een afgesloten omgeving te beluisteren waren. Het volstond om vanop locatie in te loggen om de opnames te beluisteren. Of Google en haar onderaannemers dat nog steeds doen is niet duidelijk.

Google is voor alle duidelijkheid niet de enige speler die opnames laat beluisteren door medewerkers. Ook Alexa (Amazon) en Siri (Apple) zijn de afgelopen maanden onder vuur gekomen voor die aanpak.