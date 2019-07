Bepaalde opnames van slimme assistenten worden door medewerkers en onderaannemers beluisterd. Dat gebeurt ook in België, ontdekte VRT.

In april raakte al bekend dat Amazon sommige medewerkers laat luisteren naar opnames van diens virtuele assistent Alexa. Dat moet zorgen voor een betere omschrijving en dus kwaliteit van de spraakopdrachten. Maar die verdieping gebeurt ook bij Google, en ook bij Belgische gebruikers.

Dat ontdekte VRT dat ruim duizend fragmenten kon beluisteren via een medewerker bij een onderaannemer van Google. Het gaat om audiofragmenten opgenomen door Google Home, Google Home Mini, of via de smartphone.

In theorie gaat het enkel om bewuste opnames, wanneer de gebruiker het spraakcommando 'Oke Google' geeft. In praktijk kon VRT 153 opnames tellen waarbij het om onbewuste opnames ging. Wanneer iemand bijvoorbeeld een woord zegt dat lijkt op 'Oke Google'. Op dat moment worden privégesprekken tussen mensen, waaronder ook gevoelige en intieme gesprekken, opgenomen en bewaard door Google.

Hoewel de externe medewerkers in principe niet weten naar wie ze luisteren, zo wordt er geen (gebruikers)naam meegegeven met de opname, valt het volgens VRT in sommige gevallen wel te achterhalen. Mensen geven immers ook details mee in hun zoekopdracht, zoeken naar bepaalde adressen of namen die hen identificeerbaar maken. De omroep kon zonder veel moeite een aantal mensen identificeren en opzoeken.

0,2 procent van de opnames wordt beluisterd

Google ontkent de praktijk niet en bevestigt aan de openbare omroep dat het samenwerkt met taalexperts om de kwaliteit van haar Nederlandstalige spraakherkenning te verbeteren. Daarbij zouden 0,2 procent van de opnames door mensen worden beluisterd.

Al is 'taalexperts' een relatief begrip. Het gaat vooral om medewerkers die zo veel mogelijk fragmenten moeten beluisteren en omschrijven. Bijvoorbeeld of het gaat om een man, vrouw of kind, wanneer er wordt gekucht of gepauzeerd.

Toestemming of niet?

Volgens VRT geef je als gebruiker van Google's spraakassistent, via de privacyvoorwaarden, toestemming om die opnames te verwerken, maar staat daar niet vermeld dat een deel van die opnames ook door mensen worden beluisterd. Daarnaast is het onduidelijk hoe lang opnames worden bewaard.

Dat laatste is niet onbelangrijk, want hoe meer dergelijke toestellen opnemen, hoe interessanter ze ook worden voor bijvoorbeeld ordediensten. Zo liet het Duitse ministerie van Binnenlandse zaken recent nog weten dat het overweegt om politiediensten toegang te geven tot slimme huishoudtoestellen.