Zo'n 73 procent van de Belgen kocht in 2020 online. Nochtans neemt het percentage omzet uit e-commerce bij Belgische bedrijven licht af.

Dat blijkt uit de Barometer van de Informatiemaatschappij van de FOD Economie. Het gaat om cijfers voor 2020 waaruit we leren dat 90,9 procent van de huishoudens een internetverbinding heeft, iets onder het Europees gemiddelde van 91,3 procent.

Van die 90,9 procent kocht dus 79 procent iets online (of 73 procent van de totale bevolking, inclusief mensen zonder internet). Wat daar ook opvalt is dat de meesten (40 procent) dat 1-2 keer per jaar doen, maar het percentage dat 6-10 keer (15 procent) of meer dan tien keer per jaar (11 procent) iets online koopt wel stijgt ten opzichte van vorige jaren.

De meeste uitgaven (46 procent) liggen tussen de honderd en vijfhonderd euro. Meestal kopen Belgen bij Belgische webwinkels, gevolgd door winkels uit andere EU-landen. Minder dan twintig procent shopt buiten de EU.

Toch lijkt de omzet uit e-commerce bij bedrijven met vestiging in België te stagneren. In 2018 en 2019 was e-commerce goed voor respectievelijk 32,5 en 32,6 procent van de omzet. In 2020 zakt dat licht naar 31,4 procent, terwijl 2020 net het jaar was dat we moeilijker naar fysieke winkels konden en dat online shoppen een boost kreeg. Het gaat weliswaar wel om percentages, niet om absolute omzet. Het kan dus wel zijn dat de omzet uit e-commerce stijgt, maar minder dan die van klassieke retail.

Ten opzichte van de buurlanden ligt dat cijfer bovendien wel hoog. In Frankrijk komt 23,1 procent van de omzet uit e-commerce. In Duitsland en Nederland op iets meer dan 17 procent en in Luxemburg slechts 15 procent.

Meer fraude

De FOD Economie bevestigt ook eerdere meldingen dat 2020 een goed jaar was voor digitale criminelen. Computercriminaliteit steeg met 26,6 procent. De overgrote meerderheid (34,374 gevallen) valt onder Informaticabedrog. Maar ook hacking (5447 gevallen) stijgt. Valsheid in informatica (3.283 gevallen) nam zelfs met 94,1 procent toe.

Zo zorgde succesvolle phishing in 2020 voor maar liefst voor 67.000 frauduleuze transacties waarbij in totaal zo'n 34 miljoen euro effectief werd buitgemaakt. Het goede nieuws is wel dat het werkelijk aantal geslaagde pogingen veel hoger lag, maar 75 procent van die transacties kon tijdig worden teruggedraaid. Wie denkt per ongeluk een overschrijving te doen naar een oplichter, neemt best zo snel mogelijk contact op met de bank. Als dat geld naar een rekening in een ander land gaat, is de kans groot dat je in de uren na de transactie alsnog stappen kan ondernemen.

Dat is weliswaar het bedrag voor één soort oplichting. Eerder raakte al bekend dat de totale cijfers voor internetfraude op zo'n 74,1 miljoen euro liggen voor 2020. Maar zelfs dat cijfer is relatief want niet elk slachtoffer doet aangifte.

