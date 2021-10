In 2020 liep de schade door internetfraude op tot 74.157.032 miljoen euro, maar liefst zeven keer hoger dan in 2019. Dit jaar normaliseren de cijfers opnieuw enigszins.

Eerder dit jaar raakte bekend dat er vorig jaar voor 21 miljoen euro aan webshopfraude werd gemeld. Maar de totale schade door internetfraude ligt een pak hoger. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang parlementslid Barbara Pas aan minister van Economie en Werk Vincent Van Quickenborne.

Coronapiek

De cijfers gaan al enkele jaren in stijgende lijn. Zo ging de gemelde schade al van 7,4 miljoen euro in 2017 naar 15,5 miljoen euro in 2018, om in 2019 weer te dalen naar 10,6 miljoen euro. Maar afgelopen jaar steeg de totale schade tot 74,1 miljoen euro.

Voor de cijfers van dit jaar, tot 24 augustus 2021, gaat het om 10.172.217 miljoen euro. Dat neigt nog steeds naar een stijging ten opzichte van voor corona, maar veel minder dan de piek uit 2020.

Ook het aantal meldingen kent een gelijkaardige trend, hetzij minder uitgesproken. Tussen 2017 en 2019 steeg het aantal meldingen ongeveer met duizend gevallen per jaar, tot 9.142 meldingen in 2019, om in 2020 bijna te verdubbelen tot 16.213 meldingen.

Voor dit jaar (begin januari tot 24 augustus) gaat het om 8.014 meldingen.

Geen betrouwbaar beeld

Wel verdienen de cijfers wat nuance. Zo gaat het om declaratieve schade. Het is dus wat slachtoffers zelf aangeven dat ze kwijt zijn. Tegelijk doet niet elk slachtoffer melding van zijn of haar schade. Minister Van Quickenborne geeft in zijn antwoord ook aan dat er geen betrouwbaar beeld is van de werkelijke schade.

Verder klinkt het nog dat de Belgische Economische Inspectie klachten onderzoekt en daders via telefoonnummers en bankrekeningnummers probeert te identificeren, maar dat die diensten geen bevoegdheid hebben om dat te doen als het om buitenlandse instellingen gaat.

