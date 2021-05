Accelleran wil met de nieuwe kapitaalronde wereldwijd uitbreiden om haar software voor 4G en 5G-netwerken aan te bieden.

Het Antwerpse Acceleran haalt in een serie B investeringsronde 6,8 miljoen euro op. De investering wordt geleid door Cognitor Capital Partners. Ook Qbix en bestaande investeerders Capital-E en AAAF doen mee.

Het doel van de kaptiaalronde is om de groei te versnellen en de wereldwijde uitbreiding van het bedrijf te stimuleren. De investering volgt op een eerste kapitaalronde van 3 miljoen euro in 2016.

'De nieuwe financiële steun en domeinexpertise van Cogito en Qbic, en de aangehouden deelname van Capital-E en AAAF, stelt ons in staat om onze missie om een wereldwijde, onafhankelijke leverancier van cruciale softwarecomponenten voor de RAN te worden, verder te realiseren,' zegt Frédéric van Durme, CEO van Accelleran.

Acceleran werd opgericht in 2013 in Geel en heeft nu haar zetel in Antwerpen. Het bedrijf legt zich toe op cloud-native open RAN software. Hun softwareoplossingen moeten zaken als netwerkvirtualisatie, software defined networking en RAN-intelligence optimaal benutten. Technologie die zeker bij 5G-netwerken en -toepassingen veel prominenter zal worden.

Het Antwerpse Acceleran haalt in een serie B investeringsronde 6,8 miljoen euro op. De investering wordt geleid door Cognitor Capital Partners. Ook Qbix en bestaande investeerders Capital-E en AAAF doen mee.Het doel van de kaptiaalronde is om de groei te versnellen en de wereldwijde uitbreiding van het bedrijf te stimuleren. De investering volgt op een eerste kapitaalronde van 3 miljoen euro in 2016.'De nieuwe financiële steun en domeinexpertise van Cogito en Qbic, en de aangehouden deelname van Capital-E en AAAF, stelt ons in staat om onze missie om een wereldwijde, onafhankelijke leverancier van cruciale softwarecomponenten voor de RAN te worden, verder te realiseren,' zegt Frédéric van Durme, CEO van Accelleran.Acceleran werd opgericht in 2013 in Geel en heeft nu haar zetel in Antwerpen. Het bedrijf legt zich toe op cloud-native open RAN software. Hun softwareoplossingen moeten zaken als netwerkvirtualisatie, software defined networking en RAN-intelligence optimaal benutten. Technologie die zeker bij 5G-netwerken en -toepassingen veel prominenter zal worden.