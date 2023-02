De Vlaamse bouwer van sensortechnologie Autonomous Knight werd als enige niet-Zweedse start-up gekozen voor het incubatieprogramma van Volvo Group. De technologie van het bedrijfje zal in Göteborg mee verder worden ontwikkeld.

Autonomous Knight maakt 'spectral camera' sensoren, een technologie die wagens helpt om beter te 'zien' en het makkelijker moet maken voor wagens (al dan niet zelfrijdend) om in verschillende weersomstandigheden hun weg te vinden. Het bedrijf is in principe een spin-off van de Limburgse 'mining tech' start-up Behault en het nam enkele jaren geleden een octrooi op de technologie.

Om het sensorpakket verder te ontwikkelen en samen te werken met gelijkgezinde bedrijven, stapt Autonomous Knight nu in het incubatieprogramma Camp X van Volvo Group in Zweden. In de incubator kunnen jonge start-ups met veelbelovende (automotive) technologie ondersteuning krijgen om hun innovaties verder uit te bouwen en op te schalen. Autonomous Knight werd voor de incubator uit een vijftigtal inzendingen gekozen, en het is de enige niet-Zweedse start-up voor deze lichting. 'We zullen het komende jaar in Zweden tussen en met de Volvo ingenieurs onze sensor technologie verder ontwikkelen in functie van een specifieke use case', zegt Geoffrey Ejzenberg, 'chief knight' bij Autonomous Knight.

Naast de instap in de incubator, meldt de start-up ook dat het een tweede pre-seed kapitaalsronde heeft afgesloten. Onder meer het Europees Agentschap voor Innovatie en Technologie verhoogt zijn belang in het bedrijfje. Samen met een angel investor investeert het agengschap 500.000 euro in de start-up.

