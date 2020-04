Een 700-tal Vlaamse, Brusselse en Waalse start-ups en scale-ups roepen onze federale en regionale overheden op om hen te ondersteunen met een staatsgarantie om dreigende liquiditeitsproblemen op te vangen.

Een 15-tal initiatiefnemers met voorop Davy Kestens (Cake) en Ruth Janssens (ex Small Teaser) zijn er in geslaagd om het hele Belgische start-up ecosysteem te aligneren: Brussel, Vlaanderen en Wallonië slaan de handen in elkaar. Het initiatief kan ondertussen al op een 700-tal handtekeningen van start-ups en scale-ups rekenen. Samen wijzen ze de overheden op het belang van start-ups en scale-ups en leggen ze op https://supportourstartups.be/nl/ uit waarom staatsgaranties nodig zijn.

Het nieuwe coronavirus treft alle bedrijven in ons land, maar star-tups en scale-ups voelen de impact soms extra hard. Risico-aversie, onzekerheid en angst voor covid-19 zorgt ervoor dat bij de meerderheid van start-ups en scale-ups de klanten afhaken, dat contracten worden uitgesteld en dat investeerders en financiers op de rem gaan staan. Omdat ze geen financiële buffers hebben, dreigen de meeste starters al na 6 maand in de problemen te komen. "Liquiditeitsproblemen beschadigen op korte termijn hun concurrentievermogen en dat zal leiden tot het haast volledig verwateren van het Belgische startup ecosysteem", klinkt het.

Concreet stellen de initiatiefnemers voor dat wanneer een start-up/scale-up 25% van haar financiële noden zelf invult via privé-investeerders, dat de overheid dan een staatsgarantie voor leningen/investeringen levert in de resterende 75%. Ze wijzen ook naar Frankrijk en Duitsland waar al maatregelen genomen werden om start-ups te ondersteunen, en ook Nederland zou hetzelfde aan het doen zijn. De oproep van de verzamelde Belgische starters komt er nadat eerder ook al Agoria en Sirris een oproep lanceerden om Vlaamse startups te ondersteunen.

Solidariteit vertrekt ook vanuit start-ups De laatste weken bewees het Belgische start-up ecosysteem nog dat ze haar verantwoordelijkheid niet wil ontlopen en mee wil denken en werken aan oplossingen rond covid-19. Denk aan onder meer Bingli, DNAlytics, Robovision, Savics, Andaman7 en UgenTec. Maar er is ook het StartupsXCovid19 solidariteitsplatform waarop meer dan 150 start-ups zich verenigden.

