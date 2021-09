Het Belgische Agoria Solar Team heeft voor de tweede keer op rij de iLumen European Solar Challenge op het circuit van Zolder gewonnen. De iESC is de enige 24-urenrace voor zonnewagens.

De iESC werd dit weekend voor de zevende keer georganiseerd. Die zevende editie was oorspronkelijk voorzien voor 2022, maar doordat de Bridgestone World Solar Challenge in Australië door het coronavirus werd geannuleerd, besliste de organisatie om een extra editie in te lassen. De teams mochten overdag enkel gebruikmaken van zonne-energie en 's nachts maximaal twee keer gedurende één uur stoppen om bij te laden. Naast de rijvaardigheid van de piloten en de aerodynamica van de wagen was de gevolgde strategie bepalend.

Het Leuvense studententeam kwam zaterdag als eerste over de streep. De Belgische zonnewagen slaagde erin om het hoogste aantal rondjes te rijden op 24 uur tijd. Het is de tweede Europese titel en vierde gouden medaille op rij voor het Belgische team, dat volgende maand zal deelnemen aan een volgende raceuitdaging in de Marokkaanse Sahara.

