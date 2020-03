Het toenemend aantal Covid-19 infecties en bijhorende ziekenhuisopnames veroorzaken geen netwerkproblemen bij de ziekenhuizen. Wel krijgen ze absolute prioriteit van hun operator als er incidenten opduiken.

"Bij alle klanten van het Belnet-netwerk hebben we momenteel voldoende capaciteit en is er geen enkel probleem. Ook de trafiekpatronen blijven vrij stabiel," zegt Dirk Haex, technisch directeur van Belnet dat internetconnectiviteit biedt aan onder meer een 20-tal ziekenhuizen, waaronder de referentieziekenhuizen voor het coronavirus en alle federale overheidsdiensten.

Belnet gaf vorige week al aan dat het op dit moment alle niet noodzakelijke ingrepen op haar netwerk uitstelt om in geen geval zo problemen te veroorzaken. Tegelijk geeft het prioriteit aan onder meer ziekenhuizen, de FOD volksgezondheid, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Kanselarij van de Eerste Minister, maar ook Smals, dat het eHealth-platform beheert en Sciensano krijgen voorrang.

"Het is belangrijk dat zij kunnen blijven werken. Dus alle aanpassingen die niet dringend zijn stellen we momenteel uit. Tegelijk monitoren we het netwerk continu en krijgen zij verhoogde prioriteit als er een incident wordt vastgesteld."

Zijn er dan ernstige problemen? Neen. "Eén ziekenhuis heeft intussen een capaciteitsverhoging gevraagd en verkregen en voor een federale overheidsdienst wordt dat momenteel voorbereid, maar er is capaciteit genoeg," verzekert Haex.

