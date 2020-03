De twee grootste internetoperatoren van ons land, Proximus en Telenet, verwachten geen capaciteitsproblemen door gesloten scholen en massaal thuiswerk. Bij Belnet evenmin, al geeft men wel prioriteit aan kritieke klanten zoals ziekenhuizen.

Data News vroeg de operatoren eerder deze week al of er een piek merkbaar was door het coronavirus en dat leek niet het geval. Nu in het hele land vrijwel alle evenementen zijn afgeschaft en mensen worden aangemoedigd om thuis te werken, zal dat waarschijnlijk anders liggen in de komende dagen. Maar problemen voor de netwerkcapaciteit worden niet verwacht.

'Op normale dagen zit de piek in het internetverkeer eerder 's avonds, dus thuiswerken zal niet de grootste impact geven', zegt Fabrice Gansbeke, woordvoerder van Proximus. 'Nu veel jongeren thuis zijn en thuiswerken wordt gestimuleerd houden we er wel rekening mee, maar onze infrastructuur is daarop voorzien. We hebben er vertrouwen in dat onze netwerken voldoende robuust zijn om een eventuele piek op te vangen.'

Ook Telenet maakt zich geen zorgen. 'We gaan ervan uit dat we door diverse investeringsprogramma's, zoals De Grote Netwerf, het extra verkeer aankunnen, klinkt het bij woordvoerder Isabelle Geeraerts. Het bedrijf zegt de vinger aan de pols te houden, maar kan pas volgende week concrete trends vaststellen.

Wat beide operatoren wel bevestigen is een stijging van het telefonieverkeer. Telenet zegt dat het sinds woensdag een stijging opmerkt. Het dataverkeer ligt iets hoger, maar blijft stabiel. Proximus zag donderdag en vrijdagvoormiddag een toename.

Niet noodzakelijke werken uitgesteld

Overbelasting vreest Proximus niet, maar het bedrijf stelt wel geplande interventies op nationaal niveau uit. Het gaat dan om technische werkzaamheden die, mocht er daarbij iets fout lopen, voor een grote panne zouden kunnen zorgen. 'Daar gaan we het risico wegnemen door de interventie uit te stellen', zegt de woordvoerder van Proximus. Lokale werken zoals de aanleg van het glasvezelnetwerk, gaan wel door zoals gepland.

Ook Belnet, het Belgische nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk, neemt zo'n maatregel. Er worden geen wijzigingen op het netwerk uitgevoerd tenzij zeer urgente of noodzakelijke aanpassingen. Tegelijk krijgen kritieke klanten zoals de FOD Volksgezondheid of ziekenhuizen prioriteit mochten er problemen opduiken.

Scholen en universiteiten

Belnet levert ook internetdiensten aan hogescholen en universiteiten. Opmerkelijk is dat de organisatie niet zozeer een toename van het dataverkeer verwacht, maar wel een verandering in de richting van de datastromen. Dit omdat er in sommige gevallen vanuit de scholen kan worden gestreamd naar studenten thuis.

De capaciteit van de backbone van Belnet heeft wel voldoende reserve in bandbreedte om eventuele pieken op te vangen. Tegelijk merkt de organisatie op dat er vandaag al heel veel lessen digitaal worden aangeboden en dat het netwerk daar dus klaar voor is.

In dat opzicht verwacht Belnet vooral dat er meer trafiek zal zijn tussen Belnet en de commerciële internetproviders. Dat verkeer loopt via BNIX, het internetknooppunt dat Belnet beheert, maar ook daar verwachten de netwerkarchitecten van Belnet niet zozeer een enorme toename aan dataverkeer.

