De Amerikaanse beursregulator Finra schrijft zijn hoogste boete ooit uit voor Robinhood, het beursplatform achter de GameStop-saga. Het bedrijf is nalatig geweest, zo zegt de regulator.

Robinhood moet 70 miljoen dollar (zo'n 59 miljoen euro) boete betalen voor de manier waarop het zich de voorbije maanden gedroeg. Het gaat om de grootste boete die de Financial Industry Regulatory Authority (Finra) ooit heeft uitgesproken. Reden voor de boete is 'wijdverbreide en significante' schade aan klanten van het platform.

GameStop

Robinhood is een beursplatform in de vorm van een mobiele app dat volgens de eigen marketing beleggen wil democratiseren. Je kent het echter voornamelijk om zijn rol in de GameStop-saga. In januari van dit jaar stortten een reeks kleine beleggers, die zich organiseerden via de fora van Reddit, zich massaal op aandelen van GameStop, AMC en enkele anderen om daarmee professionele beleggers die op een koersdaling speculeerden een hak te zetten.

De app reageerde daarop met technische problemen en een tijdelijk blokkeren van handel in deze aandelen, omdat het niet aan zijn kapitaaleisen kon voldoen. Robinhood is als tussenpersoon voor aandelenhandel verplicht om geld in kas te hebben om eventuele aankopen bij te passen. Robinhood wist uiteindelijk 3,4 miljard dollar aan extra financiering aan te trekken. De hele affaire zorgde echter voor vragen bij klanten en politiek.

Hoogste boete ooit

En ook dus voor aandacht van de beursregulator. Die legt Robinhood nu een boete op van 57 miljoen dollar, en gebiedt het bedrijf om 12,6 miljoen dollar vergoeding aan zijn klanten te betalen. Als reden voor de uitzonderlijk hoge boete (naar Finra-normen) noemt de regulator de technische problemen op een platform dat net inzet op markten die bijzonder snel kunnen veranderen, en waar het uitvallen tijdens zo'n volatiele periode klanten duizenden dollars kan kosten.

Daarnaast liet Robinhood duizenden klanten beleggen in riskante producten die 'niet geschikt waren' voor hen en gaven ze klanten soms foutieve informatie over hun geldreserves. Dat laatste wordt gezien als een aanleiding voor de zelfmoord van een jonge Robinhood-klant vorig jaar, die ten onrechte geloofde dat hij 730.000 dollar aan verlies had gemaakt.

Finra zegt tot slot nog dat Robinhood vijf jaar heeft gehad om zich in regel te stellen en dat niet heeft gedaan. De app kreeg al meerdere waarschuwingen doorheen de jaren, maar slaagde er tot nu toe niet in om daaraan tegemoet te komen. Robinhood zegt in een mededeling dat het sterk heeft geïnvesteerd in de stabiliteit van zijn platform en het uitbreiden van zijn team voor klantenondersteuning, compliance en juridisch advies.

