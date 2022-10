De Slovaakse securityprovider wil met een Corporate Solutions-departement de focus leggen op grotere bedrijven.

U kent ESET voornamelijk als beveiliger in de consumentenmarkt, en om het onderzoek dat het bedrijf voert naar dreigingen in buurland Oekraïne. ESET wil nu met een nieuwe divisie de focus leggen op snelgroeiende en grotere ondernemingen. De producten van Corporate Solutions moeten rekening houden met de specifieke behoefden van die klanten en implementeren onder meer zerotrust-bedrijfsmodellen.

'Het segment 'grote bedrijven en organisaties' is een van de meest dynamische in digitale beveiliging. De gebeurtenissen van de afgelopen jaren - de pandemie en de oorlog in Oekraïne - hebben deze organisaties genoodzaakt hun cyberweerbaarheid te versterken', zegt Richard Marko, CEO van ESET, in een persbericht. De nieuwe divisie wordt geleid door Peter Skodny.

De wereld van security lijkt de voorbije maanden meer nood te hebben aan specifieke niches voor beveiliging, met een splitsing tussen traditionele endpoint-beveiliging voor consumenten, en meer uitgebreide (en duurdere) dreigingsanalyse en procesbeveiliging voor bedrijven. De Finse beveiliger F-Secure besloot in maart ook al om te splitsen in een consumentenbedrijf en eentje voor grote bedrijven.

