Technologiereus Microsoft wil dit jaar 10.000 banen schrappen of ongeveer vijf procent van zijn personeelsbestand. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf woensdag aangekondigd, nadat de Britse zender Sky News het nieuws eerder op de dag al wereldkundig maakte. De maatregel komt er in een reactie op een steeds somberder wordende prognose voor de grootste bedrijven in de technologiesector.

Microsoft ziet dat veel van zijn klanten voorzichtiger worden, nu delen van de wereld in recessie gaan. Sectorgenoten zoals Amazon, Meta en Salesforce hebben de voorbije maanden ook al aangekondigd duizenden banen te schrappen. Microsoft had zich tot dusver beperkt tot kleinere ingrepen.

Het technologiebedrijf zal tijdens het tweede kwartaal een last van 1,2 miljard dollar nemen, waardoor de winst per aandeel met twaalf cent verminderd zal worden. Microsoft zal op 24 januari zijn kwartaalresultaten publiceren en zal naar verwachting een omzetstijging met twee procent bekendmaken voor zijn tweede kwartaal. Dat zou de kleinste groei in zes jaar zijn.

'Periode van vertraging'

Eerder op de dag, voor de bekendmaking van de ontslagen, had Microsoft-topman Satya Nadella in een interview op het World Economic Forum in Davos te kennen gegeven dat de technologiesector een periode van vertraging doormaakt en zich daaraan zal moeten aanpassen. 'We zullen meer moeten doen met minder', klonk het.

Nadella benadrukte ook dat Microsoft voor de belangrijkste strategische divisies zal blijven aanwerven. Analisten hadden eerder al voorspeld dat Microsoft, dat moeilijke periodes in het verleden doorgekomen is zonder zwaar banenverlies, dit jaar daar niet aan zou kunnen ontsnappen. De koers van het aandeel Microsoft kende woensdag na de aankondiging weinig beweging.

