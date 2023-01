Techconcern Microsoft maakt binnen enkele dagen bekend duizenden banen te gaan schrappen. Dat claimt de Britse nieuwszender Sky News zonder duidelijk te maken wat de bron voor het bericht is. Het zou gaan om zo'n vijf procent van het totale personeelsbestand van ruim 220.000 mensen. Dat zou betekenen dat ruim elfduizend banen verdwijnen.

Microsoft maakt volgende week zijn financiële resultaten bekend. Het ligt in de lijn der verwachting dat een eventuele ontslagronde voor die tijd wordt aangekondigd zodat die de resultaten niet overschaduwt.

Als Microsoft het mes zet in het personeelsbestand, is het niet het enige techbedrijf. Deze maand kondigde Amazon al aan achttienduizend banen te schrappen. Maker van zakelijke software Salesforce kondigde aan met achtduizend mensen minder verder te willen en Facebook-moeder Meta Platforms schrapte zo'n elfduizend banen.

Microsoft waarschuwde al in oktober dat zijn cloudactiviteiten minder goed lopen dan in de afgelopen jaren. Bovendien heeft het Amerikaanse bedrijf last gehad van de sterke dollar.

