Multimiljardair Jeff Bezos heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA twee miljard dollar geboden om een ruimtevaartuig te bouwen voor een missie naar de maan. Zijn bedrijf Blue Origin zal de kosten voor die maanlander dan de komende twee jaar voor eigen rekening nemen, aldus Bezos.

Blue Origin tekende eerder protest aan tegen het besluit van de NASA om SpaceX het ruimtevaartuig te laten bouwen dat Amerikaanse astronauten binnen enkele jaren opnieuw naar de maan moet brengen. Dat contract met het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk is 2,9 miljard dollar waard. Maar Bezos zegt in een brief aan de directeur van de NASA nu bereid te zijn de ontwikkelingskosten voor een ruimtevaartuig de komende jaren voor eigen rekening te zullen nemen als het contract aan Blue Origin wordt toegekend.

De oprichter van Amazon, die een week geleden zelf een reis naar de ruimte maakte, wilde het NASA-contract samen met luchtvaart- en defensieconcerns Lockheed Martin, Northrop Grumman en Draper binnenhalen. Mede vanwege kosten zou de NASA hebben gekozen voor SpaceX. Volgens Bezos wordt met zijn aanbod dit obstakel bij een keuze voor Blue Origin weggehaald.

Ook vindt de entrepreneur dat door de keuze van de NASA voor enkel en alleen SpaceX het maanproject in de waagschaal wordt gelegd omdat er geen back-upplan is.

