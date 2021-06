De Amerikaanse president Joe Biden zal naar verluidt deze week de zwarte lijst aanpassen van Chinese bedrijven waar Amerikaanse ondernemingen niet in mogen investeren.

De oorspronkelijke ban van Trump was gericht op ondernemingen die eigendom zijn van of banden hebben met het Chinese leger. Maar het was niet altijd duidelijk in hoeverre die ban ook gold voor bijvoorbeeld dochterondernemingen. Volgens persbureau Bloomberg zou Biden nu van de oude criteria willen afstappen en zich meer willen richten op bedrijven die actief zijn op het gebied van defensie- of bewakingstechnologie.

Volgens Bloomberg betekent dit niet dat Biden afstapt van de harde opstelling ten opzichte van China van zijn voorganger Donald Trump. Door de voorwaarden voor de lijst te wijzigen, zou Biden juist meer druk willen zetten op bepaalde telecombedrijven en ondernemingen uit de luchtvaart en technologiesector.

Informatie doorspelen

De VS verwijten Chinese bedrijven al langer dat ze gevoelige informatie doorspelen aan de eigen overheid. De Chinese Communistische Partij zei eerder dat ze zich niet bezighoudt met industriële spionage. Dat er een aanpassing van het beleid aan zit te komen, was al bekend. De regering-Biden onderzoekt de laatste tijd een aantal aspecten van het beleid voor China, waaronder de investeringsban.

Op de zwarte lijst staan tientallen Chinese bedrijven, waaronder technologieconcern Huawei en de grootste chipfabrikant van China SMIC. Smartphonemaker Xiaomi spande eerder een rechtszaak aan, waarop de Amerikaanse overheid besloot het bedrijf er weer vanaf te halen.

